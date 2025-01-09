Η Βρετανία θα δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς κυρώσεων για τους αρχηγούς των δικτύων παράνομης μετανάστευσης που διευκολύνουν και επωφελούνται από τη λαθραία μεταφορά δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα κάθε χρόνο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη.

Η βρετανική κυβέρνηση, υπό την τεράστια πολιτική πίεση να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που φτάνουν με μικρά σκάφη από τη Γαλλία, είπε ότι οι νόμοι θα λειτουργούσαν παράλληλα με άλλες μεταρρυθμίσεις για να τους βοηθήσουν να πατάξουν τις συμμορίες που κρύβονται πίσω από τη διακίνηση.

«Με αυτές τις νέες κυρώσεις, θα στοχεύσουμε όσους βγάζουν χρήματα θέτοντας ζωές σε κίνδυνο», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε δήλωσή της.

Η πολιτική αυτή θα αποτελέσει το επίκεντρο της ομιλίας του υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι την Πέμπτη, επιδιώκοντας να επιδείξει μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Η κυβέρνηση είπε ότι το πλαίσιο κυρώσεων θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους και θα δώσει στις αρχές την εξουσία να απαγορεύουν την είσοδο στη Βρετανία, να παγώνουν περιουσιακά στοιχεία στη χώρα και να τιμωρούν αυτούς που συλλαμβάνονται. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο εξωτερικό ή μεταφέρονται παράνομα διασυνοριακά μέσω άτυπων δικτύων μετρητών θα δεσμεύονται κανονικά.

Ο Πρωθυπουργός των Εργατικών Keir Starmer εξελέγη τον Ιούλιο και εγκατέλειψε αμέσως το σχέδιο της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης για απέλαση παράνομων μεταναστών στη Ρουάντα ως αποτρεπτικό μέσο, ​​αλλά αντ' αυτού άλλαξε το επίκεντρο της πολιτικής του με τη διάλυση των συμμοριών που οργανώνουν τις μεταφορές.

Μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και αλλού πληρώνουν χιλιάδες λίρες σε διακινητές για θέσεις σε μικρές φουσκωτές βάρκες που στη συνέχεια προσπαθούν να πλοηγηθούν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα ναυτιλιακά κανάλια στον κόσμο για να φτάσουν στη βρετανική ακτή.

Πάνω από 36.800 άτομα πραγματοποίησαν τη διέλευση το 2024, μια αύξηση 25% από έτος σε έτος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Δεκάδες έχουν πεθάνει προσπαθώντας να κάνουν το ταξίδι.

Πηγή: reuters.com

