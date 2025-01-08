Περίπου 10.000 νέες προσλήψεις σχεδιάζει για το τρέχον έτος ο αεροπορικός όμιλος Lufthansa, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο κλάδος της ταξιδιωτικής βιομηχανίας γνωρίζει νέα άνθηση μετά την πανδημία του κορονοϊού. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και η εξαγορά του ιταλικού αερομεταφορέα ITA.

Ενόψει της επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η Lufthansa πρόκειται να προσλάβει εντός του 2025 περίπου 10.000 νέους υπαλλήλους. Μόνο στην Lufthansa Technik θα προστεθούν 2.000 θέσεις, ενώ αναζητούνται περίπου 800 πιλότοι. Ευκαιρίες απασχόλησης θα υπάρχουν επίσης για πληρώματα καμπίνας, τεχνικά επαγγέλματα, διοίκηση και υπηρεσίες εδάφους. Περισσότερες από τις μισές θέσεις αφορούν το εσωτερικό της Γερμανίας.

Μετά την περικοπή 30.000 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο μεγαλύτερος όμιλος αεροπορικών εταιριών στην Ευρώπη έκανε γνωστό ότι κατά το 2024 έλαβε 350.000 αιτήσεις και προσέλαβε τελικά 13.000 υπαλλήλους και θα συνεχίσει να αυξάνει το προσωπικό της. Συνολικά απασχολεί σήμερα περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε 90 χώρες.

Στο ίδιο πνεύμα, η Γερμανική Ταξιδιωτική Ένωση (DRV) προβλέπει ότι οι καταναλωτικές ταξιδιωτικές δαπάνες θα συνεχίσουν φέτος να αυξάνονται, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σημαντικές επιδόσεις αναμένεται να καταγράψει και πάλι ο Νότος και την προσεχή Δευτέρα, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, εκτιμάται ότι θα οριστικοποιηθεί και η εξαγορά της ITA από την Lufthansa, με στόχο την ενίσχυση της δραστηριότητας στην νοτιοευρωπαϊκή αγορά. Όπως μεταδίδει πάντως η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, η επικείμενη εξαγορά εξετάζεται προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει θέσει ήδη όρους προκειμένου να μην αποκλειστούν οι ανταγωνιστές της Lufthansa, Easyjet, Air France-KLM και British Airways με Iberia.

Πηγή: skai.gr

