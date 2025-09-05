Λογαριασμός
Επικοινωνία Ζελένσκι- Φίτσο για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου: «Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο»

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως είχε «ουσιαστικές» συνομιλίες με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο στο Ούζχοροντ και τόνισε τη σημασία του διαλόγου, δηλώνοντας ότι θα συνεχιστεί η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι ομιλία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε «ουσιαστικές» συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ούζχοροντ, στη δυτική Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Θα τον συνεχίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ειδικότερα, δήλωσε ότι συζήτησε σήμερα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο για τις συνομιλίες που είχε χθες Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Φίτσο στην πόλη Ούζχοροντ, δίπλα στα σλοβακικά σύνορα, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την επίσκεψη του Σλοβάκου ηγέτη στην Κίνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

