Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε «ουσιαστικές» συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ούζχοροντ, στη δυτική Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Θα τον συνεχίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ειδικότερα, δήλωσε ότι συζήτησε σήμερα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο για τις συνομιλίες που είχε χθες Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Φίτσο στην πόλη Ούζχοροντ, δίπλα στα σλοβακικά σύνορα, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την επίσκεψη του Σλοβάκου ηγέτη στην Κίνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.