Έκθεση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για τη μόδα και το στυλ της βασίλισσας Ελισάβετ Β’

Τα διαφορετικά στυλ μόδας που υιοθέτησε η αείμνηστη βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να παρουσιαστούν σε μια μεγάλη έκθεση τον επόμενο χρόνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Περίπου 200 αντικείμενα, όπως φορέματα και κοσμήματα, καπέλα και παπούτσια, θα συνθέσουν τη μεγαλύτερη έκθεση ρούχων της αείμνηστης βασίλισσας.

Αντικείμενα από την παιδική της ηλικία μέχρι τις δεκαετίες της μακράς βασιλείας της, θα συμπεριληφθούν στην έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» που διοργανώνεται με αφορμή την εκατονταετηρίδα από τη γέννησή της. Ένα από τα πρώτα σωζόμενα ρούχα από την γκαρνταρόμπα της που θα παρουσιαστεί είναι ένα ασημένιο φόρεμα για παράνυμφες από λαμέ και τούλι, το οποίο φόρεσε σε ηλικία οκτώ ετών το 1934 στον γάμο του θείου της, Δούκα του Κεντ.

Το νυφικό της, που δημιουργήθηκε το 1947 από τον σχεδιαστή Σερ Νόρμαν Χάρτνελ, ρούχα που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως διπλωματικό μήνυμα, όπως ένα πράσινο και λευκό φόρεμα που ράφτηκαν για ένα κρατικό συμπόσιο στο Πακιστάν το 1961 και πιο χαλαρές εμφανίσεις που δείχνουν τις τάσεις της μόδας της δεκαετίας του 1970 θα αποτελέσουν μέρος της έκθεσης, μαζί με σκίτσα σχεδίων και χειρόγραφη αλληλογραφία σχετικά με τις επιλογές ένδυσης.

Η ενδυμασία της βασίλισσας όταν διέμενε στην εξοχική κατοικία, που περιλαμβάνει μπουφάν ιππασίας, καρό φούστες και μεταξωτά μαντήλια θα έχει επίσης θέση στην έκθεση.

«Τη χρονιά που θα γινόταν 100 ετών, αυτή η έκθεση θα είναι ένας εορτασμός του μοναδικού βρετανικού στυλ της βασίλισσας Ελισάβετ και της διαχρονικής κληρονομιάς της στη μόδα» δήλωσε η επιμελήτρια της έκθεσης, Καρολάιν ντε Γκίτο.

Η έκθεση που θα εγκαινιαστεί στην Πινακοθήκη του Βασιλιά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την επόμενη άνοιξη θα καταγράψει τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ μέσα από τα ρούχα που φορούσε σε δημόσιες εκδηλώσεις και σε προσωπικές στιγμές.

Το «αρχείο» με τα ρούχα της βασίλισας Ελισάβετ, η οποία πέθανε σε ηλικία 96 ετών το 2022, βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα του Ιδρύματος Βασιλικών Συλλογών, το οποίο ανακοίνωσε την έκθεση. Μια επίσημη έκδοση για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας, με τίτλο «Queen Elizabeth II: Fashion and Style», θα συνοδεύει την έκθεση. Γραμμένη από την Ντε Γκίτο η έκδοση θα περιλαμβάνει συνεισφορές από ειδικούς μόδας και σχεδιαστές και θα εξετάζει την υποστήριξη της βρετανικής βιομηχανίας μόδας από τη βασίλισσα.

