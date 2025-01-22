Έπειτα από περίπου μια δεκαετία, το εμβληματικό σπίτι της ταινίας «Home Alone» έχει για πρώτη φορά νέους ιδιοκτήτες.

Το σπίτι βρίσκεται στα προάστια του Σικάγου και η αγγελία πώλησής του ανέβηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2024 με τιμή πώλησης 5,25 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά από μόλις μια εβδομάδα στην αγορά, οι πωλητές έλαβαν μια προσφορά 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων — περίπου 250.000 δολάρια πάνω από την τιμή που ζητήθηκε. Η πώληση ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα.

Το σπίτι από κόκκινο τούβλο χτίστηκε το 1921 και είναι 9.126 τετραγωνικά πόδια, με πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια. Διαθέτει επίσης τέσσερα τζάκια, γυμναστήριο, ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου και κλειστό αθλητικό γήπεδο. Το σπίτι διαθέτει επίσης θερμαινόμενο γκαράζ για τρία αυτοκίνητα. Βρίσκεται σε οικόπεδο 0,534 στρεμμάτων και πωλήθηκε τελευταία φορά το 2012 για 1,585 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το σπίτι ανακαινίστηκε πλήρως και επεκτάθηκε το 2018, και ενώ το μεγαλύτερο μέρος του φαίνεται εντελώς διαφορετικό από ό,τι όταν προβλήθηκε στο "Home Alone”, οι θαυμαστές της ταινίας θα παρατηρήσουν πολλά πράγματα που δεν έχουν αλλάξει καθόλου, όπως η μπροστινή πόρτα και η κεντρική σκάλα όπου ο μικρός Μακόλεϊ Κάλκιν, Κέβιν ΜακΚάλιστερ κατεβαίνει στην ταινία με το έλκηθρό του.

Οι επίσημοι χώροι του καθιστικού και της τραπεζαρίας, παραμένουν επίσης όλοι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι σε μορφή και δομή.

Οι εργασίες ανακαίνισης που έγιναν στο σπίτι — όπως επίσης η κινηματογραφική του προβολή — ήταν σημαντικοί παράγοντες για τους αγοραστές, είπε η Lori Nieman, η αντιπρόσωπος των αγοραστών της @properties Christie’s International Real Estate , στο Mansion Global.

«Όπως όλοι οι άλλοι, οι νέοι ιδιοκτήτες αγαπούν τη σημασία του σπιτιού και τη θέση του στην κινηματογραφική ιστορία. Το καταλαβαίνουν και το αγκαλιάζουν. Τούτου λεχθέντος, το σπίτι και όλες οι υπέροχες ανακαινίσεις και η επέκταση του σπιτιού έπαιξαν επίσης ρόλο στην απόφασή τους», προσθέτει. «Θέλουν να είναι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού για πολύ καιρό ακόμα».

