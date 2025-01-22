Επικοινωνία Φιντάν - Ρούμπιο για συντονισμό σε περιφερειακά θέματα και διμερείς σχέσεις

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν τη σημασία του συντονισμού σε περιφερειακά θέματα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι δύο ΥΠΕΞ υπογράμμισαν ότι η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ θα πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη ως συμμαχικές χώρες, ανέφερε η πηγή του διεθνούς πρακτορείου.

Πηγή: skai.gr

