Απορρίφθηκε έφεση του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ κατά της καταδικαστικής απόφασης, με την οποία ισχυρίστηκε ότι η πρόσφατη καταδίκη του για διαφθορά έπρεπε να ακυρωθεί επειδή οι ένορκοι εξέτασαν αθέμιτα στοιχεία κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για την έκδοση της ετυμηγορίας τους.

Η απόφαση του δικαστή Σίντνεϊ Στάιν ανοίγει τον δρόμο για την ανακοίνωση της ποινής στον πρώην γερουσιαστή από το Νιου Τζέρσεϊ, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν να επιβληθεί ποινή 15ετούς κάθειρξης στον πρώην πρόεδρο της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Παραδέχθηκαν τον Νοέμβριο ότι οι ένορκοι εξέτασαν εννέα αποδεικτικά στοιχεία που περιείχαν πληροφορίες που θα έπρεπε να είχαν απαλειφθεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το λάθος δεν δικαιολογεί την ακύρωση της καταδικαστικής απόφασης.

Οι συνήγοροι του Μενέντεζ υποστήριξαν ότι το επίμαχο υλικό περιείχε τα μόνα στοιχεία που συνέδεαν τον πρώην γερουσιαστή με τη βασική κατηγορία, ότι δωροδοκούνταν σε αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

