Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών κλιμακώθηκε μετά την απάντηση της Κίνας στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πεκίνο έθεσε στο στόχαστρο συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα επιβάλλοντας ως αντίποινα δασμούς, μεταξύ άλλων μέτρων, μετά τον γενικό δασμό 10% που εισήγαγε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτή η τελευταία αντιπαράθεση δεν είναι κάτι καινούργιο και βασίζεται στη μακροχρόνια εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών. Το 2018, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠΑ, με το Πεκίνο να ανταπαντά με δικούς του σε αμερικανικά προϊόντα.

Ο Τραμπ έχει πει ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, επομένως μια συμφωνία μεταξύ των δύο θα μπορούσε ακόμη να επιτευχθεί. Αλλά εάν η Κίνα προχωρήσει στην εφαρμογή των αντιποίνων στις 10 Φεβρουαρίου το BBC σε ανάλυσή του έχει καταγράψει τον πιθανό αντίκτυπο.

Άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Μέρος των αντίμετρων της Κίνας στους δασμούς του Τραμπ είναι η επιβολή φόρων εισαγωγής ύψους 10% στον άνθρακα και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) των ΗΠΑ, και 15% στο αργό πετρέλαιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που θέλουν να εισάγουν ορυκτά καύσιμα από τις ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώσουν τον φόρο.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα στον κόσμο, αλλά προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος από την Ινδονησία, αν και η Ρωσία, η Αυστραλία και η Μογγολία βρίσκονται επίσης μεταξύ των προμηθευτών της.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η Κίνα έχει αυξήσει τις εισαγωγές LNG από τη χώρα, με όγκους σχεδόν διπλάσιους από τα επίπεδα του 2018, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων.

Ωστόσο, το συνολικό εμπόριο ορυκτών καυσίμων είναι μέτριο, με τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,7% του συνολικού αργού πετρελαίου της Κίνας που αγοράστηκε από το εξωτερικό το 2023. Συνεπώς, η Κίνα δεν εξαρτάται από τις ΗΠΑ και έτσι ο αντίκτυπος των δασμών στην οικονομία της μπορεί να είναι ελάχιστος.

Η Ρεμπέκα Χάρντινγκ, εμπορική οικονομολόγος και διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου Οικονομικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορούσε να αυξήσει τις προμήθειες από τη Ρωσία, από την οποία αγοράζει ήδη πετρέλαιο φθηνά καθώς το Κρεμλίνο προσπαθεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, και κατ΄επέκταση έχει πολλούς άλλους πελάτες, όπως είναι η Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γεωργικά μηχανήματα, φορτηγά και μεγάλα αυτοκίνητα

Εκτός από τα καύσιμα, η Κίνα έχει επιβάλει δασμούς 10% σε γεωργικά μηχανήματα, σε νταλίκες και σε μερικά μεγάλα αυτοκίνητα.

Αλλά η Κίνα δεν είναι μεγάλος εισαγωγέας αμερικανικών pick-up και προμηθεύεται τα περισσότερα από τα αυτοκίνητά της από την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Επομένως ένας δασμός 10% σε έναν ήδη μικρό αριθμό εισαγωγών δεν θα έπληττε πολύ τους καταναλωτές.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα αύξησε τις επενδύσεις σε γεωργικά μηχανήματα για να ενισχύσει την παραγωγή και να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές για να ενισχύσει την επισιτιστική της ασφάλεια.

Έτσι, η θέσπιση δασμών στα γεωργικά μηχανήματα μπορεί να είναι μια άλλη κίνηση για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Ο Τζούλιαν Έβανς-Πρίτσαρντ, επικεφαλής στην Οικονομία της Κίνας στη συμβουλευτική εταιρεία Capital Economics, είπε ότι όλα τα δασμολογικά μέτρα ήταν «μετριοπαθή, τουλάχιστον σε σχέση με εκείνα των ΗΠΑ».

Εξήγησε ότι τα στοχευμένα προϊόντα της Κίνας αντιπροσωπεύουν ετήσιες εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων - περίπου το 12% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας από τις ΗΠΑ.

«Αυτό απέχει πολύ από τους δασμούς των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα αξίας άνω των 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Ωστόσο, είπε ότι η Κίνα είχε «προφανώς σχεδιάσει τα αντίποινα ώστε να στείλει ένα μήνυμα στις ΗΠΑ χωρίς να προκαλέσει μεγάλη ζημιά».

Έρευνα στην Google

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ορισμένα μη δασμολογικά μέτρα, ένα από τα οποία είναι η διεξαγωγή αντιμονοπωλιακής έρευνας στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Google.

Δεν είναι σαφές τι θα περιλαμβάνει η έρευνα, αλλά σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες αναζήτησης της Google έχουν αποκλειστεί στην Κίνα από το 2010.

Η εταιρεία εξακολουθεί να έχει κάποια επιχειρηματική παρουσία στη χώρα παρέχοντας εφαρμογές και παιχνίδια στις κινεζικές αγορές συνεργαζόμενη με τοπικούς προγραμματιστές.

Οι πωλήσεις της Google στην Κίνα αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% των παγκόσμιων πωλήσεων γεγονός που υποδηλώνει ότι αν διακόψει πλήρως τους δεσμούς της με τη χώρα, δεν θα είχε μεγάλο αντίκτυπο.

Η εταιρεία του Calvin Klein προστέθηκε στη λίστα των «αναξιόπιστων οντοτήτων»

Η Κίνα πρόσθεσε την PVH, την αμερικανική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της τις επωνυμίες των σχεδιαστών Calvin Klein και Tommy Hilfiger, στη λίστα των λεγόμενων «αναξιόπιστων οντοτήτων» και την κατηγόρησε για «μέτρα που εισάγουν διακρίσεις κατά των κινεζικών επιχειρήσεων».

Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει άλλες αμερικανικές εταιρείες, δημιουργήθηκε το 2020 από το Πεκίνο εν μέσω της έξαρσης των εμπορικών εντάσεων.

Για τους Calvin Klein και Tommy Hilfiger, η κίνηση σημαίνει ότι θα δυσκολέψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, και ανάκληση της βίζας εργασίας των αλλοδαπών υπαλλήλων τους.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα ερευνήσουν επίσης τα εργοστάσια των εταιρειών, σύμφωνα με τον Andreas Schotter, καθηγητή διεθνών επιχειρήσεων στο Western University στο Οντάριο του Καναδά.

Οι ΗΠΑ έχουν τη δική τους «λίστα οντοτήτων», η οποία απαγορεύει σε ορισμένους οργανισμούς να αγοράζουν προϊόντα από αμερικανικές εταιρείες χωρίς έγκριση από την Ουάσιγκτον.

Έλεγχοι εξαγωγών σπάνιων μετάλλων

Ενώ έχουν επιβληθεί δασμοί στις εταιρείες που θέλουν να εισάγουν αγαθά από το εξωτερικό, η Κίνα επέβαλε επίσης ελέγχους εξαγωγών σε 25 σπάνια μέταλλα.

Μερικά από τα μέταλλα είναι βασικά συστατικά για πολλά ηλεκτρικά προϊόντα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Κίνα έχει καταφέρει να επεξεργάζεται τέτοια μέταλλα και παρήγαγε σχεδόν το 90% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στον κατάλογο των περιορισμών περιλαμβάνεται και το βολφράμιο, το οποίο είναι ένα κρίσιμο υλικό για την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Ενώ υπάρχουν περιορισμοί στις εξαγωγές, ο Evans-Pritchard της Capital Economics, είπε ότι είναι αξιοσημείωτο ότι τα κρίσιμα μέταλλα που εισάγει η Κίνα από τις ΗΠΑ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τσιπ υψηλής τεχνολογίας, μηχανήματα ημιαγωγών, φαρμακευτικά προϊόντα και αεροδιαστημικό εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των μέτρων.

Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι οι εξαγωγές θα μειωθούν απότομα καθώς οι εταιρείες θα προσπαθούν να πάρουν άδεια, μια διαδικασία που διαρκεί αρκετές εβδομάδες.

Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, φαίνεται να έχουν ένα σχέδιο για τον αντίκτυπο των περιορισμών. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι ήθελε η Ουκρανία να θέσει ως εγγύηση τις σπάνιες γαίες της σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.