Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Συρίας Μοχάμεντ Ιμπραχίμ αλ Σαάρ, ένας εκ των κορυφαίων αξιωματούχων του ανατραπέντος καθεστώτος Άσαντ, παραδόθηκε σήμερα στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η συριακή τηλεόραση μετέδωσε πλάνα του Σαάρ υπό κράτηση, ενώ σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται μέσα σε όχημα των υπηρεσιών ασφαλείας μετά την παράδοσή του.

Αξιωματούχος της μεταβατικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι ο Σαάρ «παραδόθηκε» στις αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι του συμπεριφέρθηκαν με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Σε σύντομη δήλωση του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ο Μοχάμεντ Ιμπραχίμ αλ Σαάρ τόνισε πως παραδόθηκε οικειοθελώς στις υπηρεσίες ασφαλείας. Αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας (2011-2018).

Το καθεστώς Άσαντ κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Συρία για δεκαετίες. Μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι αποφυλακίστηκαν και επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες για βάναυσες μορφές βασανιστηρίων.

Τον Δεκέμβριο του 2012 έγινε απόπειρα δολοφονίας του Σαάρ, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε το τζιχαντιστικό Μέτωπο αλ Νούσρα. Από αυτό το παρακλάδι της Αλ Κάιντα προήλθε στη συνέχεια η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγήθηκε της συμμαχίας ανταρτών που ανέτρεψε τελικά τον Άσαντ στον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο επικεφαλής της HTS Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

