Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επιβάλει δασμούς 15% στις εισαγωγές άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ και δασμούς 10% στο πετρέλαιο, στον αγροτικό εξοπλισμό και σε ορισμένα αυτοκίνητα, αρχής γενομένης από τις 10 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του Πεκίνου έρχεται μετά την εφαρμογή από την Ουάσιγκτον επιπλέον δασμών 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, χωρίς καμιά εξαίρεση, με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα επανέλαβε ότι οι πρόσθετοι δασμοί 10% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα «παραβιάζουν σοβαρά τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι αξιωματούχοι του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου και των τελωνείων ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές ειδών που σχετίζονται με βολφράμιο, τελλούριο, ρουθήνιο και μολυβδαίνιο.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ συμφώνησε τη Δευτέρα σε μια 30ήμερη παύση της εφαρμογής των προγραμματισμένων δασμών 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς οι δύο χώρες συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Καθώς ο Τραμπ ξεκινούσε τη δεύτερη θητεία του, διέταξε την κυβέρνησή του να διερευνήσει τη συμμόρφωση του Πεκίνου με την εμπορική συμφωνία που συνήφθη κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του το 2020. Η τελική αξιολόγηση θα παραδοθεί στον Τραμπ έως την 1η Απριλίου, θέτοντας ενδεχομένως τις βάσεις για περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά τους δασμούς, δήλωσαν οικονομολόγοι σύμφωνα με το CNBC.

Το Πεκίνο προσφεύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά των αμερικανικών τελωνειακών δασμών

Η Κίνα ανακοίνωσε ακόμη ότι κατέθεσε προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μετά την αύξηση κατά 10% των τελωνειακών δασμών για τα κινεζικά προϊόντα.

«Η Κίνα, για να υπερασπιστεί τα θεμιτά συμφέροντά της, κατέθεσε προσφυγή κατά των αμερικανικών τελωνειακών δασμών ενώπιον του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η Κίνα θα ξεκινήσει έρευνα κατά της Google για αντιμονοπωλιακές πρακτικές

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως διενεργείται έρευνα για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της σε βάρος της Google, αμερικανικού γίγαντα της τεχνολογίας, την ίδια ημέρα που τέθηκαν σε εφαρμογή επιπρόσθετοι αμερικανικοί δασμοί 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ κι αναγγέλθηκαν κινεζικά αντίποινα.

«Σε βάρος της Google υπάρχουν υποψίες ότι παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία», ανέφερε κρατική υπηρεσία αρμόδια για τη ρύθμιση της αγοράς, προσθέτοντας πως «άρχισε να διενεργεί έρευνα» σε βάρος του κολοσσού αυτού «όπως προβλέπει ο νόμος».

