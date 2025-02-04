Οι δασμοί του Τραμπ τρομάζουν τους επενδυτές

Τα δασμολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Τραμπ εναντίον Καναδά, Μεξικού και Κίνας είναι πρωτοφανή ως προς το εύρος και την κλίμακά τους, καθώς στοχεύουν ταυτόχρονα τρεις από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι οικονομολόγοι λένε ότι αν τελικά εφαρμοστούν, ο αντίκτυπός τους είναι πιθανό να γίνει αισθητός τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Προς το παρόν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή τους για ένα μήνα σε ό,τι αφορά τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ η Κίνα απάντησε με ανάλογα μέτρα εναντίον αμερικανικών προϊόντων.



Ο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας ING στη Γερμανία, προειδοποίησε ότι οι δασμοί σηματοδοτούν την έναρξη ενός «ολοκληρωμένου εμπορικού πολέμου που μπορεί ακόμη να κλιμακωθεί». «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν γαυγίζει μόνο, αλλά δαγκώνει και υλοποιεί όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις», δήλωσε ο Μπρζέσκι στην DW.

Τα «θύματα» του Τραμπ απαντούν με αντίποινα

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό αντεπιτέθηκε ανακοινώνοντας εισφορές 25% σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων (104,2 δισεκατομμυρίων ευρώ) σε δύο γύρους - ο πρώτος θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Οι ηγέτες αρκετών καναδικών επαρχιών έχουν ήδη ανακοινώσει τα δικά τους αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης διακοπής των αγορών αλκοολούχων ποτών από τις ΗΠΑ.



Στο Χ, ο Τρουντό κάλεσε ουσιαστικά σε μποϊκοτάζ των αμερικανικών προϊόντων, ζητώντας από το κοινό να «επιλέξει προϊόντα που κατασκευάζονται εδώ, στον Καναδά». Σε ομιλία του, προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι οι δασμοί θα θέσουν ενδεχομένως σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και θα αυξήσουν το κόστος των τροφίμων και της βενζίνης.



Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ διέταξε τον υπουργό Οικονομίας της να «εφαρμόσει το σχέδιο Β», το οποίο περιλαμβάνει απροσδιόριστα «δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα».



Ο Τραμπ αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους ηγέτες των δύο χωρών. Η Κίνα δήλωσε ότι «θα λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της». Το Πεκίνο δήλωσε ότι η κίνηση του Τραμπ παραβιάζει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και έχει υποσχεθεί να προσφύγει στον οργανισμό που διέπει το παγκόσμιο εμπόριο.



Ο Ρούντιγκερ Μπάχμαν, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Notre Dame, προειδοποίησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ρίχνει την παγκόσμια εμπορική τάξη στο «χάος».



«Ο Τραμπ δεν φαίνεται να κάνει διάκριση μεταξύ παραδοσιακών φίλων και εχθρών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα φαίνεται να έχει καλύτερη συμφωνία από ό,τι οι σύμμαχοι Καναδάς και Μεξικό», δήλωσε ο Μπάχμαν στην DW.

Επιπτώσεις

Η Deutsche Bank έγραψε ότι οι νέοι δασμοί θα επηρεάσουν περίπου το 44% του συνόλου των αμερικανικών εισαγωγών - περίπου 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια - και θα αυξήσουν τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έως και 1%.



Για τους Αμερικανούς καταναλωτές, τα μέτρα θα σημαίνουν υψηλότερες τιμές για βασικά αγαθά όπως το πετρέλαιο, τα ηλεκτρονικά και τα είδη διατροφής, επιδεινώνοντας την τρέχουσα κρίση κόστους ζωής. Οι υψηλότερες τιμές θα υποδαυλίσουν τον πληθωρισμό και μπορεί να ωθήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει ή να αυξήσει τα επιτόκια.



Ο μεγαλύτερος δανειστής της Γερμανίας δήλωσε ότι η διατήρηση των δασμών θα έχει «πολύ μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος» για τις οικονομίες του Καναδά και του Μεξικού από ό,τι το Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Deutsche Bank αναμένει ότι και οι δύο χώρες θα κυλίσουν σε ύφεση τις επόμενες εβδομάδες.



Οι δασμοί αναμένεται να προσθέσουν κόστος 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αυτοκινητοβιομηχανία, ανέφερε τη Δευτέρα το Bloomberg, επικαλούμενο έρευνα της συμβούλου αυτοκινητοβιομηχανίας AlixPartners. Ξεχωριστά στοιχεία της Wolfe Research προέβλεπαν ότι η μέση τιμή ενός νέου αυτοκινήτου θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 3.000 δολάρια.



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

