Ο Μπιόρν Ζάιμπερτ είναι το δεξί χέρι της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο άνθρωπος που κινεί από το παρασκήνιο όλα τα νήματα στις Βρυξέλλες. Ίσως δεν έχετε ξανακούσει ποτέ το όνομά του. Αλλά αυτό και επιδιώκει ο ίδιος.

Ο Ζάιμπερτ βρίσκεται στο πλευρό της Φον ντερ Λάιεν εδώ και μια δεκαετία και έχει τη φήμη του ακούραστου εργάτη του χαράσσει πολιτική στρατηγική και διαχειρίζεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απαριθμεί με 32.000 υπαλλήλους, σαν προέκταση του εγκεφάλου του, παρακολουθώντας τα πάντα, από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους διορισμούς του προσωπικού.

Για τους κορυφαίους αξιωματούχους στο Παρίσι, το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον, είναι ο άνθρωπός τους καθώς είναι αυτός που σηκώνει το τηλέφωνο και δίνει λύσεις.

Όπως λέει ο Φιλ Γκόρντον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Καμάλα Χάρις, όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ «έχει απίστευτη επιρροή. Κανείς δεν καταλαβαίνει καλύτερα την ΕΕ και πώς έχουν τα πράγματα», λέει.

Πολλοί συμφωνούν και τον επαινούν λέγοντας πως είναι πολύ έξυπνος και «στρατηγικός στοχαστής». «Είναι ο πιο ισχυρός αξιωματούχος στις Βρυξέλλες από απόσταση», δήλωσε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης Eurasia Group.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Ζάιμπερτ αισθάνεται πιο άνετα στο παρασκήνιο και του αρέσει να βρίσκεται εκεί. Αυτά που είναι γνωστά για τον ίδιο είναι πως είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και εργάζεται πάρα πολλές ώρες.

Καθώς όμως ξεκινά τη δεύτερη πενταετή θητεία του ως επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Φον ντερ Λάιεν, ο Ζάιμπερτ -που κατά καιρούς αναφέρεται ως ο ανεπίσημος «συμπρόεδρος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες επικρίσεις καθώς κάποιοι πιστεύουν ότι η εξουσία του έχει γίνει υπερβολικά μεγάλη.

Σε συνέντευξή του στο Politico στις αρχές Ιουνίου, ο πρώην διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ έκανε λόγο για «αυταρχική διολίσθηση» στις Βρυξέλλες υπό την Φον ντερ Λάιεν και τον «ισχυρό προσωπάρχη της».

Και έξι νυν και πρώην υπάλληλοι της ΕΕ συμφώνησαν με τον Μπαρνιέ σημειώνοντας πως η επιμονή του Ζάιμπερτ να περνάμε όλα από τα χέρια του στην ΕΕ, οδηγεί σε εμπλοκές, καθυστερήσεις και αποθάρρυνση.

Επίσης, επικρατεί ένας φόβος στην ΕΕ πως θα υπάρχουν επαγγελματικά αντίποινα εάν κάποιος μιλήσει δημόσια εναντίον του, παρατηρεί το Politico.

Κάποιοι αναφέρουν πως οι γερμανικές συντηρητικές του τάσεις είναι υπερβολικές σε μια πόλη που είναι κατά κύριο λόγο γερμανική και συντηρητική. Και άλλοι παρατηρούν πως πρέπει να ξαναχτίσει πολλά από την αρχή καθώς η στενή του συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπάιντεν δεν υφίσταται πλέον με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ αν και μιλάει τακτικά με τον Λευκό Οίκο.

Και ο Σάιμπερτ δεν είναι ο πρώτος δημόσιος υπάλληλος της ΕΕ που προκαλεί φόβο αλλά και γοητεία στις Βρυξέλλες. Πριν από αυτόν, υπήρχε ο Μάρτιν Σέλμαρ, επίσης Γερμανός, που είχε τα ηνία της ΕΕ υπό την προεδρία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ήταν γνωστός ως «το τέρας του Berlaymont». Αλλά ο Σάιμπερτ θεωρείται χειρότερος και πιο ισχυρός.

Η φιγούρα του είναι χαρακτηριστική στις Βρυξέλλες. Είναι διακριτικός αλλά έχει σωματικά μια επιβλητική φιγούρα, είναι ψηλός, μιλά άριστα αγγλικά, συνήθως είναι κοντά στη Φον ντερ Λάειν φορώντας τα αθλητικά του New Balance, κρατώντας ένα πακέτο με έγγραφα. Είναι πιο αθόρυβος από τον Σέλμαρ, αλλά έχει και μεγαλύτερο στίγμα, με έναν αξιωματούχο της ΕΕ να τον περιγραφεί ως «αθόρυβο δολοφόνο».

Ο Σάιμπερτ αποφοίτησε με πτυχίο κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας το 2005 και στη συνέχεια πήρε υποτροφίες σε αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΙΤ, εστιάζοντας κυρίως στην άμυνα και την ασφάλεια.

Με την επιστροφή του στη Γερμανία, μετακινήθηκε στο γερμανικό υπουργείο Άμυνας, όπου αρχικά εργάστηκε στο τμήμα πολιτικής και στη συνέχεια πήρε προαγωγή στο γραφείο της φον ντερ Λάιεν, η οποία ήταν τότε υπουργός Άμυνας. Την ακολούθησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εντυπωσίασε τις Βρυξέλλες με τις ικανότητές του.

Ωστόσο, λόγω της στενής του σχέσης με την Φον Ντερ Λάιεν, στο σκάνδαλο Pfizergate πολλοί ρίχνουν την ευθύνη και στον ίδιο. «Είναι ο λόγος για τα μνημειώδη λάθη που διέπραξε η πρόεδρός τους», σχολιάζουν χαρακτηριστικά αξιωματικοί.

Ένας βουλευτής των Πρασίνων παρατηρεί πως «στην αλληλεπίδρασή του με το Κοινοβούλιο ήταν πάντα δίκαιος παίκτης και τηρούσε τις υποσχέσεις του. Το μόνο ζήτημα είναι ότι αυτή η Επιτροπή είναι πολύ ιεραρχική και τίποτα δεν περνάει από τον Μπιόρν χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται αρκετοί φάκελοι στο γραφείο του και πολλοί υπάλληλοι της Επιτροπής να μην γνωρίζουν πότε θα αποφασιστεί τι»...



Πηγή: skai.gr

