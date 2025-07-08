Λογαριασμός
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 5 στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχη στη Γάζα

Πέντε μέλη των IDF σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι πέντε στρατιώτες μέλη τους σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

