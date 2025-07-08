Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 5 στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχη στη Γάζα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι πέντε στρατιώτες μέλη τους σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Πηγή: skai.gr
- Ζημιές στις αποβάθρες του λιμανιού στη Χοντάιντα της Υεμένης μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ
- Μετά την Ταϊβάν, η τροπική καταιγίδα Ντάνας απειλεί την Κίνα - Δύο νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες
- Κολομβία: Ο πατέρας των 4 παιδιών που διασώθηκαν μετά τη συντριβή αεροσκάφους στη ζούγκλα καταδικάζεται για βιασμό ανήλικης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.