Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 5 στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχη στη Γάζα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι πέντε στρατιώτες μέλη τους σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

