Η ιστορία ενός μεσήλικα Κινέζου άνδρα, ή αλλιώς του «θείου», που μεταμφιέστηκε σε γυναίκα για να βιντεοσκοπήσει και να μοιραστεί κρυφά βίντεο από τις ερωτικές του σχέσεις με περισσότερους από 1.000 άνδρες, έχει συγκλονίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας, πυροδοτώντας φόβους για τη δημόσια υγεία, την ιδιωτικότητα και τη συζυγική πίστη.

Το hashtag «κόκκινος θείος» ήταν το κορυφαίο trending στο δημοφιλές μικρο-ιστολόγιο της Κίνας Weibo την Τρίτη, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 200 εκατομμύρια προβολές.

Οι διαδικτυακές αναρτήσεις ανέφεραν πως ο άνδρας στην ανατολική πόλη Ναντζίνγκ είχε παρασύρει 1.691 ετεροφυλόφιλους άνδρες σε σεξουαλικές συναντήσεις στο σπίτι του, τις οποίες στη συνέχεια ηχογράφησε και διένειμε στο διαδίκτυο.

Η κοινοποίηση του βίντεο επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία της περιοχής της Ναντζίνγκ σε ανακοίνωσή της την Τρίτη. Ανέφεραν ότι ο άνδρας που φορούσε γυναικεία ρούχα και χρησιμοποιούσε το επώνυμο Τζιάο, συνελήφθη την Κυριακή ως ύποπτος για διάδοση άσεμνου υλικού.

Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι ο Τζιάο ήταν 38 ετών και όχι 60, όπως ανέφεραν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, διέψευσε ότι είχε στενές συναντήσεις με περισσότερους από 1.000 άνδρες, αλλά δεν δημοσίευσε συγκεκριμένο αριθμό.

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν είναι παράνομες στην Κίνα, αλλά η διάδοση εικόνων σεξουαλικών πράξεων τιμωρείται από το νόμο.

Η λήψη φωτογραφιών σεξουαλικών δραστηριοτήτων σε ιδιωτικό περιβάλλον και η κοινοποίησή τους παραβιάζει επίσης τα δικαιώματα περί απορρήτου και θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, με έναν χρήστη του Weibo να προειδοποιεί ότι το περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει «μεγάλο πονοκέφαλο» για τις αρχές πρόληψης επιδημιών.

Πηγή: skai.gr

