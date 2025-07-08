Άμυνα και μετανάστευση στο επίκεντρο της κρατικής επίσκεψης Μακρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ξεκινάει σήμερα, Τρίτη, η τριήμερη κρατική επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα περιλαμβάνει μία σειρά συζητήσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης και της άμυνας.

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές ότι η βρετανική κυβέρνηση θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία ώστε οι Γάλλοι να δέχονται πίσω άτομα που διέσχισαν παράνομα τη Μάγχη, με αντάλλαγμα το Ηνωμένο Βασίλειο να δέχεται έναν αιτούντα άσυλο σε μια συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω».

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι Στάρμερ και Μακρόν έχουν «μια εξαιρετική σχέση», προσθέτοντας ότι η «κοινή συνεργασία της Βρετανίας με τους Γάλλους είναι ισχυρότερη από ποτέ».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα συμφωνίας σε σχέση με τις διελεύσεις στη Μάγχη, ο εκπρόσωπος είπε: «Δεν θα σχολίαζα συγκεκριμένα πράγματα πριν από μια σύνοδο κορυφής. Μπορούμε να περιμένουμε πρόοδο σε ένα ευρύ φάσμα προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, αλλά δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για συγκεκριμένα πράγματα πριν από μια σύνοδο κορυφής που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί».

Εκτός από το μεταναστευτικό, η ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων της συνάντησης των δύο ηγετών.

Από τη γαλλική πλευρά, στόχος φαίνεται πως είναι ο εκσυγχρονισμός της αμυντικής συνεργασίας, η εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η «ανθρώπινη κινητικότητα και η πολιτιστική και ακαδημαϊκή συνεργασία».

Θα πραγματοποιηθεί επίσης συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων την Πέμπτη για να συζητηθεί το πώς θα συνεχιστεί η βοήθεια προς την Ουκρανία και πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη».

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο από Γάλλο πρόεδρο ήταν τον Μάρτιο του 2008, όταν ο Νικολά Σαρκοζί ήταν προσκεκλημένος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Βασιλιάς Κάρολος: Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία αντιμετωπίζουν «σύνθετες απειλές που προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις»

Ο Βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να προειδοποιήσει για το πλήθος των «σύνθετων απειλών που προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις» και για τις κοινές προκλήσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας που «δεν γνωρίζουν σύνορα».

Ο Βρετανός μονάρχης θα απευθύνει ομιλία σε επίσημο συμπόσιο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ την Τρίτη το βράδυ, πριν από μια σύνοδο μεταξύ του Κιρ Στάρμερ και του Εμανουέλ Μακρόν αργότερα αυτή την εβδομάδα με επίκεντρο θέματα μετανάστευσης και άμυνας.

Σε ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Βασιλιάς θα δηλώσει ότι η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας παραμένει ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. «Τα δύο έθνη μας μοιράζονται όχι μόνο αξίες, αλλά και την ακούραστη αποφασιστικότητα να ενεργούν βάσει αυτών στον κόσμο», θα αναφέρει ακόμη.

Η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη ηγέτη χώρας της ΕΕ μετά το Brexit, και θεωρείται σημαντική για την επαναβεβαίωση των διμερών σχέσεων.

Στο πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου περιλαμβάνεται, επίσης, επίσκεψη στον τάφο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ και ομιλία ενώπιον των μελών του Κοινοβουλίου, ενώ την Πέμπτη θα συμμετάσχει σε διμερή σύνοδο στο Ντάουνινγκ Στριτ με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα εμπορίου, άμυνας, και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μέσω Μάγχης.

