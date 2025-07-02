Guardian: Το Ισραήλ βομβάρδισε με βόμβα 230 κιλών την καφετέρια στη Γάζα

Μια ισχυρή αμερικανικής κατασκευής βόμβα MK-82 χρησιμοποίησε ο ισραηλινός στρατός κατά την αεροπορική επίθεση σε πολυσύχναστη παραλιακή καφετέρια στη Γάζα, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων αμάχων, ανάμεσά τους και ένα παιδί τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τον Guardian.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο εκτιμούν ότι η χρήση τέτοιου πυρομαχικού σε περιοχή με παρουσία αμάχων ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε τη βόμβα MK-82 βάρους 500 λιβρών (230 κιλών) – ένα ισχυρό όπλο που προκαλεί τεράστιο ωστικό κύμα και διασπείρει θραύσματα σε μεγάλη ακτίνα.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο τόνισαν ότι η χρήση ενός τέτοιου πυρομαχικού, παρά τη γνωστή παρουσία πολλών άμαχων πολιτών, ανάμεσά τους παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι παράνομη και ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Θραύσματα του όπλου που βρέθηκαν στα ερείπια της καφετέριας αλ-Μπάκα, τα οποία φωτογράφησε ο Guardian αναγνωρίστηκαν από ειδικούς πυρομαχικών ως τμήματα βόμβας MK-82 γενικής χρήσης, αμερικανικής κατασκευής, που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλές εκστρατείες βομβαρδισμών τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο μεγάλος κρατήρας που άφησε η έκρηξη επιβεβαιώνει περαιτέρω, σύμφωνα με δύο ειδικούς, τη χρήση μιας μεγάλης και ισχυρής βόμβας όπως η MK-82.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι η επίθεση στην καφετέρια τελεί υπό εξέταση και ότι «πριν από το πλήγμα ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου για αμάχους, μέσω εναέριας παρακολούθησης».

Σύμφωνα με ιατρικές και άλλες πηγές, από την επίθεση σκοτώθηκαν 24 έως 36 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται ένας γνωστός σκηνοθέτης, μια καλλιτέχνιδα, μια 35χρονη νοικοκυρά και ένα παιδί τεσσάρων ετών. Στους τραυματίες περιλαμβάνονται ένα αγόρι 14 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών.

Βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συμβάσεων της Γενεύης, μια στρατιωτική δύναμη απαγορεύεται να εξαπολύει επιθέσεις που προκαλούν «παράπλευρες απώλειες αμάχων» οι οποίες είναι «υπερβολικές ή δυσανάλογες» σε σχέση με το προβλεπόμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Το τι θεωρείται «αποδεκτό» επιδέχεται ερμηνειών, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, αλλά ειδικοί επισημαίνουν ότι μόνο ένας στόχος του οποίου η εξουδετέρωση θα είχε εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στην πορεία μιας σύρραξης θα μπορούσε ενδεχομένως να δικαιολογήσει τον θάνατο δεκάδων αμάχων.

Η καφετέρια που επλήγη ήταν ένα διώροφο κτίριο, με ανοιχτή βεράντα στον επάνω όροφο και ισόγειο με μεγάλα παράθυρα που έβλεπαν στην παραλία και τη θάλασσα, ενώ η πρόσβαση στο σημείο ήταν πλήρως ορατή από αέρος.

Πηγή: skai.gr

