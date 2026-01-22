Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο ρομαντισμός και η γέννηση των εθνών τον 19ο αιώνα 

Σε αυτό το μέρος του ραδιοφωνικού, ιστορικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100,3 , ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ.Περικλή Βαλλιάνο - Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζήτησαν για τον ρομαντισμό και τη γέννηση των εθνών τον 19ο αιώνα.

«Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο λόγος, είναι η βούληση και η φαντασία».

Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται στον πυρήνα του Ρομαντισμού του 19ου αιώνα, ενός κινήματος που φόρτισε συναισθηματικά τις κοινωνίες και έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου εθνικισμού, γεννώντας έτσι τα εθνικά κινήματα της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

