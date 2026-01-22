Μπέκαμ: Φοβούνται ότι ο γιος τους θα μείνει «ταπί» και μόνος μετά το ξεκατίνιασμα…

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φοβούνται ότι ο γιος τους, Μπρούκλιν, θα μείνει «ταπί» μετά την υπογραφή ενός αυστηρού προγαμιαίου συμφώνου πριν από τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ. Η απόφαση του Μπρούκλιν να υπογράψει το προγαμιαίο σύμφωνο το 2022 σημαίνει ότι δεν θα λάβει κανένα μέρος από την περιουσία της οικογένειας Πελτζ, σε περίπτωση που χωρίσει με τη Νικόλα. Ο 26χρονος σεφ βρίσκεται πλέον σε ρήξη με την οικογένειά του.

Μέσω του Instagram, ο ίδιος δημοσίευσε μια δήλωση έξι σελίδων, στην οποία ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του και ότι για πρώτη φορά στη ζωή του υπερασπίζεται τον εαυτό του, ισχυριζόμενος ότι οι γονείς του θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του.

Δήλωσε, επίσης, ότι «οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου με τη σύζυγό μου, ακόμη και πριν από τον γάμο μου και αυτό δεν έχει σταματήσει». Παρά την εκρηκτική δήλωσή του, οι γονείς του εξακολουθούν να νοιάζονται για το μέλλον του Μπρούκλιν σε περίπτωση που χωρίσουν, σύμφωνα με πηγές.

Ο επιχειρηματίας και επενδυτής πατέρας της Νίκολα λέγεται ότι έχει μια περιουσία ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών. Οι διάσημοι γονείς του Μπρούκλιν έχουν περιουσία που εκτιμάται σε 335 εκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με φήμες, το προγαμιαίο συμβόλαιο ορίζει ότι ο Μπρούκλιν θα φύγει από τον γάμο μόνο με «τα μισά από όσα έχουν κερδίσει ως brand». Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Ο φόβος είναι ότι οι Πελτζ τον έχουν απορρίψει και έχει αποξενωθεί από όλους τους άλλους».

Και προσθέτει: «Αν ποτέ χωρίσουν, ο Μπρούκλιν θα καταστραφεί εντελώς και θα μείνει χωρίς πολλά χρήματα. Είναι σαν να τον κρατούν αιχμάλωτο ή κάτι τέτοιο, γιατί, δυστυχώς, έτσι νιώθουν οι ίδιοι. Το μέλλον του βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των Πελτζ».

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ισχυρίστηκε στη δήλωσή του ότι «ελέγχεται από μια οικογένεια που εκτιμά τη δημόσια προβολή πάνω από όλα» και ότι από τότε που είναι με τη Νίκολα έχει βρει ηρεμία και ανακούφιση μετά από μια μάχη με το εξουθενωτικό άγχος.

Πηγή: skai.gr

