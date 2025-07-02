Καύσωνας: Το Τορίνο απαγορεύει τα «ντελίβερι» το μεσημέρι

Η περιφέρεια Πεδεμόντιο με πρωτεύουσα το Τορίνο είναι η πρώτη στην Ιταλία που αποφάσισε να απαγορεύσει τις παραδόσεις μέσω «ντελίβερι», με ποδήλατο ή μηχανάκι κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.
Η απαγόρευση αφορά περίπου δέκα χιλιάδες ανθρώπους σε όλο το Πεδεμόντιο και ορίζει πως όταν η περιφέρεια βρίσκεται σε έκτακτη επιφυλακή λόγω ζέστης, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα οι εργαζόμενοι «σε ντελίβερι» θα πρέπει να σταματούν τη δουλειά. Το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε ήδη σε ισχύ τις προηγούμενες ημέρες για όσους απασχολούνται στον γεωργικό τομέα και στις οικοδομές.
Η απόφαση ελήφθη μετά και την καταγγελία ιταλικού συνδικάτου, το οποίο αποκάλυψε ότι γνωστή εταιρία ανακοίνωσε σε όσους εργάζονται σε υπηρεσίες γρήγορης παράδοσης φαγητού, πως όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο θα πληρώνονται. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα είδος «μπόνους καύσωνα». Το ιταλικό συνδικάτο Cgil υπογράμμισε ότι με τον τρόπο αυτό τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και ότι κανένα επιπλέον εισόδημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια προσέγγιση.
