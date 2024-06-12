Το αμερικανικό Πεντάγωνο απηύθυνε σήμερα έκκληση για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έθιξε το ζήτημα σε επικοινωνία που είχε χθες Τρίτη με τον ισραηλινό ομόλογό του.

«Δεν θέλουμε να δούμε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Θέλουμε να δούμε αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», τόνισε η εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ σε συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου σφυροκόπησε το βόρειο Ισραήλ με τους περισσότερους πυραύλους που έχει εκτοξεύσει σε μια μέρα από τον περασμένο Οκτώβριο, σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό που στοίχισε τη ζωή σε διοικητή του στρατιωτικού της βραχίονα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.