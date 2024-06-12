Γαλλία: Συνάντηση φον ντερ Λάιεν - Εμανουέλ Μακρόν

Συνάντηση με το Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα στο Παρίσι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για μια δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μετά τη συνάντησή της με το Γάλλο πρόεδρο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε στο «Χ»: «Ευχαριστώ τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την ανταλλαγή απόψεων πάνω στην ευρωπαϊκή στρατηγική ατζέντα, στα θέματα της Συνόδου των χωρών του G7 και στη διάσκεψη για την ειρήνη για την Ουκρανία. Η στήριξή μας στην Ουκρανία παραμένει υπαρξιακή προτεραιότητα για την Ευρώπη, πάνω στην οποία συνεργαζόμαστε στενά».

Η συνάντηση μεταξύ του Γάλλου προέδρου και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 17ης Ιουνίου, κατά την οποία οι ευρωπαίοι ηγέτες, στη διάρκεια ενός δείπνου, θα κάνουν μια πρώτη συζήτηση για την επιλογή των προσώπων στα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ (Πρόεδροι της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας).

Η συζήτηση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27-28ης Ιουνίου, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν, με ειδική πλειοψηφία, ποιός θα αναλάβει τα ηνία της Επιτροπής. Μέχρι στιγμής, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους όσον αφορά τις προθέσεις τους για την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ασάφεια είναι ακόμα μεγαλύτερη από πλευράς του Γάλλου προέδρου, μετά την ήττα που υπέστη από το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και την απόφασή του να κηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει το πρόσωπο που θα προεδρεύσει της Επιτροπής - ένα πρόσωπο που θα είναι ικανό να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με έναν άγραφο κανόνα ο νικητής των ευρωεκλογών μπορεί να διεκδικήσει το αξίωμα. Με βάση το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης της περασμένης Κυριακής και τη φανερή νίκη του ΕΛΚ, η υποψήφιά του, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φαίνεται σε καλή θέση εκκίνησης για μια νέα θητεία στην προεδρία της Κομισιόν. Οι τρεις πολιτικές ομάδες που σχηματίζουν έναν άτυπο συνασπισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (189 έδρες), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (135 έδρες) και οι Κεντρώοι-Φιλελεύθεροι (79 έδρες), συγκεντρώνουν συνολικά 403 από τις 720 έδρες, δηλαδή μια άνετη πλειοψηφία, αρκετά πάνω από το ελάχιστο όριο των 361 ψήφων. Τίποτα όμως δεν έχει ακόμα κριθεί.

Πηγή: skai.gr

