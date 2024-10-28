Ψήφισε ο Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές - Δείτε βίντεο & Φωτογραφίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ψήφισε νωρίς τη Δευτέρα στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, όπου πέρασε το Σαββατοκύριακο, πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

President Biden votes early in Delaware. pic.twitter.com/iPIZQVNA6q October 28, 2024

«Πάμε να ψηφίσουμε», είπε ο Μπάιντεν καθώς κατευθυνόταν προς το εκλογικό κέντρο, όπου χαιρέτησε τους ψηφοφόρους.

Όταν ρωτήθηκε ενώ περίμενε στην ουρά για να ψηφίσει εάν η στιγμή ήταν γλυκόπικρη, ο πρόεδρος απάντησε: «Αυτό είναι απλά γλυκό», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα κερδίσει.

Η στιγμή έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την ημέρα που ο Μπάιντεν ψήφισε στην κούρσα του 2020 στην οποία κέρδισε τις περισσότερες ψήφους που έχει συγκεντρώσει ποτέ υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ. Λίγους μήνες πριν ο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα, υποστηρίζοντας τον Χάρις για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Από τότε που αποχώρησε από την κούρσα, ο Μπάιντεν έμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός προεκλογικής εκστρατείας και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πιθανό διάδοχό του. Από την πλευρά της η Χάρις παρέμεινε στη γραμμή της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους αμέσως μετά, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «απολύτως ανάρμοστο» το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χρήματα στους ψηφοφόρους. Ο Μασκ ελέγχει μια «επιτροπή πολιτικής δράσης» και υπόσχεται να δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια ημερησίως, κατόπιν κλήρωσης, σε κάποιον εγγεγραμμένο ψηφοφόρο που υπογράφει τη διαδικτυακή διακήρυξή της.

Ο Μπάιντεν σχολίασε επίσης την ανάπτυξη χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ επικίνδυνη».

Νωρίτερα, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι υπολογίζει σε «περίπου 10.000» τους Βορειοκορεάτες που βρίσκονται στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.