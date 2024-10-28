Γκάλαντ: Το Ιράν σε μειονεκτική θέση μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, το Ιράν βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο μέλλον, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Πραγματοποιήσατε πλήγματα ακριβείας στα ραντάρ και τα συστήματα αεράμυνας τους, γεγονός που δημιουργεί τεράστιο μειονέκτημα για τον εχθρό όταν θα θελήσουμε να χτυπήσουμε αργότερα», είπε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σε συνάντηση που είχε με τα ηγετικά στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Προκαλέσετε επίσης ζημιά στις δυνατότητες παραγωγής (του Ιράν), κάτι που αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων. Τα εφόδιά τους είναι πλέον καθορισμένα και αυτό επηρεάζει τους υπολογισμούς τους. Τόσο οι επιθετικές όσο και οι αμυντικές τους ικανότητες έχουν αποδυναμωθεί», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

