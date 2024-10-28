Εκρήξεις κοντά σε εμπορικό πλοίο στις ακτές της Υεμένης

Εμπορικό σκάφος ανέφερε δύο εκρήξεις κοντά σε πλοίο που ταξίδευε 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Al Dhubab της Υεμένης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.

Η αναφορά ακολούθησε δηλώσεις της UK Maritime Trade Operations ( UKMTO ), η οποία ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες για δύο εκρήξεις που σχετίζονται με ένα περιστατικό 25 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Μούχα της Υεμένης. Το πλοίο και το πλήρωμα αναφέρθηκαν ασφαλή και το πλοίο προχώρησε στο επόμενο λιμάνι του, πρόσθεσε η UKMTO .

Δεν έγινε αμέσως σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονται.

Το Al Dhubab και το Mokha βρίσκονται κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης κοντά στο στενό Bab al-Mandeb, καθιστώντας τα στρατηγικά σημαντικά κατά μήκος του διαδρόμου της Ερυθράς Θάλασσας.

