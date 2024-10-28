Εκρήξεις κοντά σε εμπορικό πλοίο στις ακτές της Υεμένης

Εμπορικό σκάφος ανέφερε δύο εκρήξεις κοντά σε πλοίο που ταξίδευε 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Al Dhubab της Υεμένης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.
UKMTO WARNING INCIDENT 129
ATTACK
Warnings (https://t.co/5An1YH1hoc)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/jpcYwdw5w6— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) October 28, 2024
Η αναφορά ακολούθησε δηλώσεις της UK Maritime Trade Operations ( UKMTO ), η οποία ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες για δύο εκρήξεις που σχετίζονται με ένα περιστατικό 25 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Μούχα της Υεμένης. Το πλοίο και το πλήρωμα αναφέρθηκαν ασφαλή και το πλοίο προχώρησε στο επόμενο λιμάνι του, πρόσθεσε η UKMTO .
UKMTO WARNING INCIDENT 129 - UPDATE 002— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) October 28, 2024
ATTACK
Warnings (https://t.co/5An1YH1hoc)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/taOI67NO1C
Δεν έγινε αμέσως σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονται.
Το Al Dhubab και το Mokha βρίσκονται κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης κοντά στο στενό Bab al-Mandeb, καθιστώντας τα στρατηγικά σημαντικά κατά μήκος του διαδρόμου της Ερυθράς Θάλασσας.
