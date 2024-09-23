Ολοένα και λιγοστεύουν οι παμπ στην Βρετανία οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Πενήντα παμπ τον μήνα έκλεισαν οριστικά σε Αγγλία και Ουαλία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις φόρων το 2025 θα μπορούσαν να καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολο για ορισμένες επιχειρήσεις να κρατήσουν τις πόρτες τους ανοιχτές.

Η ανάλυση της εταιρείας πληροφοριών ακινήτων Altus διαπίστωσε ότι 305 παμπ αναγκάστηκαν να κλείσουν οριστικά τις πόρτες τους, τους πρώτους έξι μήνες του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των παμπ στην Αγγλία και την Ουαλία μειώθηκε στις 39.096 στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian.

Ο συνολικός αριθμός περιλαμβάνει επίσης τις παμπ που είναι κενές και προσφέρονται για ενοικίαση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των παμπ που λειτουργούν είναι ακόμη μικρότερος.

Οι παμπ που έχουν «εξαφανιστεί» από τις κοινότητες που κάποτε υπηρέτησαν είτε έχουν κατεδαφιστεί ή/και έχουν μετατραπεί σε άλλους τύπους χρήσης όπως σπίτια, γραφεία ή ακόμα και παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με την Altus.

Το ποσοστό κλεισίματος είναι χαμηλότερο από το α' εξάμηνο του 2023, όταν εξαφανίστηκαν 383 παμπ, που ισοδυναμεί με 64 παμπ που κλείνουν κάθε μήνα.

Ο Alex Probyn της Altus Group, είπε ότι ακόμη περισσότερες παμπ θα μπορούσαν να αναγκαστούν να κλείσουν τις πόρτες τους το επόμενο έτος καθώς αντιμετωπίζουν ένα «διπλό πλήγμα» επιπλέον κόστους λόγω του πληθωρισμού και της κατάργησης της ελάφρυνσης των επιχειρηματικών επιτοκίων.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι παμπ είναι μια μέση αύξηση των επιχειρηματικών επιτοκίων κατά £12.160 τον επόμενο χρόνο μέσω πληθωριστικών αυξήσεων και απώλειας της έκπτωσης».

Ένας εκπρόσωπος της British Beer and Pub Association δήλωσε: «Ενώ γνωρίζουμε ότι οι ζυθοποιίες και οι παμπ ρίχνουν δισεκατομμύρια στην οικονομία, η τεράστια συνεισφορά τους στην κοινωνία είναι ανεκτίμητη, γι' αυτό και κάθε κλείσιμο είναι καταστροφικό. Η κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον προϋπολογισμό για να μειώσει τα τέλη μπύρας, να μεταρρυθμίσει τους επιχειρηματικούς συντελεστές και να διατηρήσει την ελάφρυνση των επιχειρηματικών επιτοκίων κατά 75%, έτσι ώστε οι παμπ να μπορούν να παραμείνουν».

Η ανάλυση του Altus διαπίστωσε ότι η βορειοδυτική Αγγλία κατέγραψε τα χειρότερα αποτελέσματα αφού 46 παμπ έκλεισαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα νοτιοδυτικά και τα East Midlands ήταν οι περιοχές με το επόμενο υψηλότερο κλείσιμο, με 37 έκαστη, ενώ στην Ουαλία έκλεισαν 15.

Πηγή: skai.gr

