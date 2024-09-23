Οι Φρουροί της Επανάστασης έκοψαν τις επικοινωνίες με συσκευές μετά τα χτυπήματα στη Χεζμπολάχ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, ζήτησαν από όλα τα μέλη τους να πάψουν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή επικοινωνίας, αφού χιλιάδες βομβητές και ασύρματοι που χρησιμοποιούσε η λιβανέζικη Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε φονικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσαν δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ξεκινήσει ευρεία επιχείρηση για να ελέγξουν όλες τις συσκευές, όχι μόνο αυτές που χρησιμεύουν για την επικοινωνία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές είτε έχουν κατασκευαστεί στο Ιράν είτε έχουν εισαχθεί από την Κίνα και τη Ρωσία.

Το Ιράν ανησυχεί για το ενδεχόμενο διείσδυσης Ισραηλινών πρακτόρων, περιλαμβανομένων Ιρανών που έχουν στρατολογηθεί από το Ισραήλ, και για τον λόγο αυτόν έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα του προσωπικού, κυρίως των μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, διευκρίνισε ο ίδιος, «ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό καθώς και το ιστορικό των μετακινήσεων των ίδιων και των οικογενειών τους».

Χιλιάδες βομβητές μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν την Τρίτη σε μια συντονισμένη επιχείρηση. Την επόμενη εξερράγησαν εκατοντάδες ασύρματοι της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης, που πρόσκειται στο Ιράν. Από την επιθέσεις αυτές, που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότερο από 3.000.

Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ έχουν αποδώσει τις επιθέσεις αυτές στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την εμπλοκή του.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δεν διευκρίνισε πώς επικοινωνούν πλέον τα περίπου 190.000 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. «Προς το παρόν χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα συστήματα μηνυμάτων», αρκέστηκε να πει.

Ο ιρανικός στρατός χρησιμοποιεί διάφορες συσκευές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, περιλαμβανομένων ασυρμάτων, σημείωσε προσθέτοντας ότι έχει πάψει να χρησιμοποιεί βομβητές εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει ανησυχήσει μετά τις επιθέσεις αυτές. Αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης έχουν απευθυνθεί στη Χεζμπολάχ για ενημέρωση και πολλά δείγματα των συσκευών που εξερράγησαν έχουν σταλεί στην Τεχεράνη για να εξεταστούν από Ιρανούς ειδικούς.

Άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι βασική ανησυχία της Τεχεράνης είναι η προστασία των πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων, κυρίως των υπόγειων.

«Όμως από πέρυσι τα μέτρα ασφαλείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά», τόνισε, αναφερόμενος στην περίοδο μετά το 2023 όταν οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι προσπάθησε να σαμποτάρει το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

