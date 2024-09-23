Τα σχέδια της Αλβανίας για ένα κυρίαρχο, μουσουλμανικό «μικροκράτος» στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Εντι Ράμα, με σκοπό την «προώθηση της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης».

#BREAKING Albanian Prime Minister Edi Rama officially announced the establishment of the Bektashi "Vatican" in Tirana at the UN General Assembly:



"The Bektashi state will be a center for living together in tolerance and peace." https://t.co/sXKiYiAW0O pic.twitter.com/1aT5HbqfKj September 23, 2024

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, ο Ερντογάν μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη, για την 79η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αμέσως συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα.

Πώς θα λέγεται και πώς θα διοικείται

Σύμφωνα με τους New York Times, το αυτόνομο και ανεξάρτητο κρατίδιο θα ονομάζεται «Κυρίαρχο Κράτος του Τάγματος Μπεκτασί» (ένα τάγμα Σιιτών Σούφι που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα στην Τουρκία ) και θα έχει το ένα τέταρτο του μεγέθους της Πόλης του Βατικανού.

Το μουσουλμανικό κρατίδιο θα έχει έκταση 100.000 στρεμμάτων και θα έχει τη δική του διοίκηση, διαβατήρια και σύνορα.

#BREAKING A Bektashi "Vatican" is being established in Tirana.



🔺Land will be allocated, it will have its own borders and passport, and the leader of Albanian Bektashis, Baba Mondi, will preside over it. There will be no alcohol ban or veiling rules in this microstate.… pic.twitter.com/PMTTlaF8ql — NewsPoint (@HaberNoktam) September 22, 2024

Επίσης, στο νέο κράτος θα επιτρέπεται το αλκοόλ, οι γυναίκες θα μπορούν φορούν ό,τι θέλουν και δεν θα επιβάλλονται θρησκευτικοί κανόνες στον τρόπο ζωής, αντανακλώντας τις ανεκτικές πρακτικές του Τάγματος Μπεκτασί.

Σύμφωνα με το AP, η υπηκοότητα θα παρέχεται μόνο στα κορυφαία θρησκευόμενα μέλη και στα άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση του κράτους, ενώ η ηγεσία θα προέρχεται από τον αρχηγό του Τάγματος Μπεκτασί, Μπάμπα Μόντι, και ένα συμβούλιο που θα παρακολουθεί τη θρησκευτική και διοικητική λειτουργία του.

Ο πληθυσμός των 2,4 εκατομμυρίων της Αλβανίας είναι περίπου 50% μουσουλμάνοι, με τον υπόλοιπο πληθυσμό Καθολικούς και Ορθόδοξους Χριστιανούς και άλλες μικρότερες κοινότητες.

Οι Μουσουλμάνοι Μπεκτασήδες αποτελούν περίπου το 10% των μουσουλμάνων στη χώρα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Όπως δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός στους New York Times, στόχος του νέου κρατιδίου μέσα στην Αλβανία είναι «να προωθήσει μια ανεκτική εκδοχή του Ισλάμ»για την οποία υπερηφανεύεται η Αλβανία.

«Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτόν τον θησαυρό, που είναι η θρησκευτική ανοχή και τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο», είπε στους New York Times.

Από εχθές, η είδηση είναι πρωτοσέλιδο σε όλα τουρκικά μέσα.

Albania plans to establish "Bektashi Sovereign State" in Tirana to promote religious tolerance pic.twitter.com/iKBZPWtdTY — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 22, 2024

Σε αυτό το στάδιο, ένα νομικό επιτελείο, στο οποίο συμμετέχουν και διεθνείς νομικοί, επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου για τον καθορισμό της κυριαρχίας του νέου κράτους, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το αλβανικό κοινοβούλιο.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα αναγνωρίσουν το νέο κράτος, σε περίπτωση που τελικά ιδρυθεί.

Πηγή: skai.gr

