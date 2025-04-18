Λογαριασμός
Πυρά Πεκίνου κατά Ζελένσκι: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του περί προμήθειας όπλων στη Ρωσία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κίνα για ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας, παρουσιάζοντας βίντεο με αιχμαλώτους Κινέζους στρατιώτες

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε σήμερα Παρασκευή τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον ισχυρισμό του ότι η Κίνα προμηθεύει όπλα στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό αυτόν ως «αβάσιμο».

«Η Κίνα δεν έχει ποτέ διαθέσει φονικά όπλα σε κανένα μέρος της κρίσης στην Ουκρανία», δήλωσε ο Λιν Τζιεν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

Οι κατηγορίες Ζελένσκι 

Οι ουκρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε μάχες με έξι κινεζικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία και αιχμαλώτισαν δύο στρατιώτες, είχε δηλώσει από την Τρίτη (8/4) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας την Κίνα ότι ενεπλάκη στον πόλεμο και συστρατεύτηκε στο πλευρό της Ρωσίας κατά των Ουκρανών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή σε Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητήσουν επίσημες εξηγήσεις από Πεκίνο.

Επιπροσθέτως, ο Ζελένσκι τόνισε ότι περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν.

