Στις φλόγες παραδόθηκε το εμβληματικό κτίριο Nτάλτον Μιλς στο Κίχλι της Βρετανίας, γνωστό στους περισσότερους πλέον, από την διάσημη βρετανική σειρά "Peaky Blinders".

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει για να επιχειρήσουν στο φλεγόμενο ιστορικό κτίριο σύμφωνα με την Daily Mail ενώ στη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχει και η αστυνομία του δυτικού Γιορκσάιρ.

Dalton Mills Keighley was once the largest textile mill in Yorkshire, employing over 2000 workers. It was built by Joseph Craven in 1869, ... pic.twitter.com/MAlig9fzFw