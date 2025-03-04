Το Αμβούργο επιμένει να ψηφίζει SPD

«Μαγική εικόνα» για τους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD) ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών για την τοπική Βουλή του Αμβούργου την Κυριακή, το οποίο πάντως επιβεβαιώνει απόλυτα τις δημοσκοπήσεις: Μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή του στις βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, το SPD κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του στο «μεγάλο λιμάνι» με ποσοστό 33,5%, υπερδιπλάσιο από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) που περιορίστηκαν στο 19,8% και στη δεύτερη θέση. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 18,5%, το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) με 11,2% και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 7,5%. Οι Φιλελεύθεροι (FDP) δεν μπαίνουν στο τοπικό Κοινοβούλιο, καθώς λαμβάνουν μόλις 2%, πολύ κάτω από το 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την εκπροσώπηση στη Βουλή.



Ήταν μία ασυνήθιστη αναμέτρηση, καθώς (σχεδόν) όλοι πανηγυρίζουν για το αποτέλεσμα. Όχι μόνο οι Σοσιαλδημοκράτες που παραμένουν κυρίαρχοι, αλλά επίσης: Οι Χριστιανοδημοκράτες, γιατί εδραιώνονται στη δεύτερη θέση ξεπερνώντας τους Πράσινους, κάτι που λίγοι περίμεναν. Οι ίδιοι οι Πράσινοι, γιατί μάλλον θα συνεχίσουν να συγκυβερνούν με το SPD. Η Αριστερά, διότι σπάνια επιτυγχάνει διψήφιο ποσοστό σε δυτικογερμανικό κρατίδιο. Αλλά και η ακροδεξιά AfD, καθώς αυξάνει και εκείνη τα ποσοστά της (οριακά είχε καταφέρει να μπει στην τοπική Βουλή με 5,3% στις προηγούμενες εκλογές του Αμβούργου, το 2020).

«Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση του συνασπισμού με τους Πράσινους, με τους οποίους έχουμε κυβερνήσει με ηρεμία και σύνεση μέχρι σήμερα» δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο δήμαρχος του Αμβούργου και νικητής των εκλογών Πέτερ Τσέντσερ, επισημαίνοντας πάντως ότι δεν έχει αποκλειστεί το θεωρητικό σενάριο μίας συμμαχίας με τους Χριστιανοδημοκράτες. Από την πλευρά του, ο υποψήφιος της CDU Ντένις Τέρινγκ δηλώνει ότι «τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του SPD, αλλά εμείς δηλώνουμε πρόθυμοι να αναλάβουμε κυβερνητική ευθύνη».Ήταν ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα σε ένα... ξεχωριστό κρατίδιο, αν μη τι άλλο. Το Αμβούργο είναι η πόλη με τους περισσότερους εκατομμυριούχους στη Γερμανία, αλλά και με τα υψηλότερα ενοίκια (μετά το Μόναχο). Εκτιμάται ότι οι εκατομμυριούχοι είναι περισσότεροι από 1.300 (εκ των οποίων μάλιστα τουλάχιστον 11 είναι δισεκατομμυριούχοι). Σύμφωνα με το περιοδικό Manager-Magazin, οι 25 πιο εύποροι φορολογούμενοι του Αμβούργου διαθέτουν συνολικό εισόδημα άνω των 40 δις ευρώ. Πώς είναι δυνατόν μία τέτοια πόλη να παραμένει επί δεκαετίες -με μικρά διαλείμματα- προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ οι Φιλελεύθεροι αγωνίζονται να επιβιώσουν πολιτικά (και συνήθως δεν τα καταφέρνουν);Πολλές είναι οι πιθανές εξηγήσεις. Το Αμβούργο είναι η πόλη των εφοπλιστών, αλλά και των ναυτικών, παλαιότερα και των λιμενεργατών. Έχει μακραίωνη αστική παράδοση, αλλά και ισχυρό εργατικό κίνημα. Οι «έχοντες και κατέχοντες» συνήθως δεν επιδεικνύουν τον πλούτο τους, για τους υπόλοιπους δεν λείπουν οι ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου, ενώ γύρω από την πόλη υπάρχει μία ισχυρή «οικονομική ενδοχώρα», που προσφέρει δυνατότητες πιο οικονομικής διαβίωσης, χωρίς μεγάλες εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Επιπλέον, το ίδιο το SPD στο Αμβούργο είναι πιο συντηρητικό από την υπόλοιπη χώρα. Γι' αυτό έχει ήδη αναδείξει δύο σοσιαλδημοκράτες καγκελάριους, τον Όλαφ Σολτς και τον Χέλμουτ Σμιτ.Μεταξύ σοβαρού και αστείου η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου θέτει το ερώτημα: Μήπως τελικά το Αμβούργο είναι «το καλύτερο Βερολίνο»; Η απάντησή της είναι καταφατική. Μεταξύ άλλων γιατί, όπως επισημαίνει ο Βερολινέζος αρθρογράφος, στο Αμβούργο είναι καλοί έμποροι και ξέρουν από διαχείριση χρημάτων. Θα ήταν αδύνατον να συμβεί εκεί ένα αντίστοιχο «σκάνδαλο» όπως το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βερολίνου, που «στοίχισε 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση εννέα ετών».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.