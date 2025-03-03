Λογαριασμός
Διακοπές ρεύματος στην Οδησσό από ρωσική επίθεση με drones

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διακοπές ηλεκτροδότησης σε μέρη της πόλης», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram στο περιθώριο της ρωσικής επίθεσης με drones

Ρωσική επίθεση με drones προκαλεί διακοπές ρεύματος στην Οδησσό

Μια ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε σήμερα ζημιές στις ενεργειακές υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση της πόλης και στα συστήματα θέρμανσης, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Ένας βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram. «Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διακοπές ηλεκτροδότησης σε μέρη της πόλης».

Ο δήμαρχος της Οδησσού Χενάντιι Τρουχάνοφ τόνισε ότι η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας τρεις μονάδες λεβήτων, ωθώντας αξιωματούχους να προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση για τους κατοίκους της πόλης.

