Στάρμερ: Μια συμφωνία Αμερικής- ΗΠΑ για ορυκτά δεν δίνει εγγυήσεις ασφάλειας

Μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για τα ουκρανικά ορυκτά δεν είναι αρκετή από μόνη της για να λειτουργήσει ως εγγύηση ασφάλειας που θα διασφαλίζει ότι η Ρωσία θα τηρήσει τους όρους οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Η συμφωνία για τα ορυκτά δεν είναι αρκετή από μόνη της», τόνισε μιλώντας σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το διπλωματικό επεισόδιο από τη σύγκρουση Τραμπ-Ζελένσκι την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, οδήγησε στην ακύρωση της υπογραφής μιας συμφωνίας για τα ουκρανικά ορυκτά. Αν και ο Ζελένσκι δήλωσε χθες έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία, σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στις επιθέσεις του κατά του Ουκρανού προέδρου.

Μετά την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Κιέβου, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Παρίσι και το Λονδίνο επεξεργάζονται «ένα σχέδιο» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε μια πρόταση για μια κατάπαυση του πυρός ενός μήνα στην Ουκρανία που θα αφορά επιθέσεις από «αέρoς, στη θάλασσα και σε ενεργειακές υποδομές». Ωστόσο σήμερα το Λονδίνο τόνισε πως δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη μια πρόταση για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ευχαρίστησε τον Βρετανό ομόλογό Ντέιβιντ Λάμι για τον ρόλο της Βρετανίας στην ενθάρρυνση της Ευρώπης να φροντίσει για τη δική της άμυνα και να πιέσει για την ειρήνη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Λάμι, ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διαπραγματευτούν για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και θα συνεχίσουν να εργάζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

