Ψάχνοντας γέφυρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

Της Αθηνάς Παπακώστα

Πίσω στο Κίεβο επέστρεψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από τρεις ημέρες πυρετού επαφών και διαβουλεύσεων, που ξεκίνησαν μετά το μπούλινγκ Τραμπ - Βανς εναντίον του την περασμένη Παρασκευή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έτυχε θερμής υποδοχής στο Λονδίνο από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως η Βρετανία θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου «για όσο χρειαστεί», ενώ με τη σειρά τους οι Ευρωπαίοι κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στη βρετανική πρωτεύουσα έστειλαν μηνύματα στήριξης προς την Ουκρανία.

Για τον Ουκρανό πρόεδρο ο τερματισμός του πολέμου με τη Ρωσία είναι ακόμη «πολύ, πολύ μακριά», μία τοποθέτηση η οποία οδήγησε εκ νέου τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ να ξεσπάσει και πάλι εναντίον του υπογραμμίζοντας ότι «αυτός ο τύπος δεν θέλει να υπάρξει ειρήνη όσο έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα το ανεχτούν αυτό για πολύ ακόμη» αφήνοντας σταθερά ανοιχτό το ενδεχόμενο η υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο να επανεξεταστεί.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι, έπειτα από σειρά αναρτήσεων και μία Σύνοδο αργότερα, παρέμειναν ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις δηλώσεις τους, καθώς μπορεί από τη μία πλευρά να τόνισαν πως η Ευρώπη οφείλει να υποστηρίξει με πράξεις τα λόγια στήριξης υπέρ της Ουκρανίας, αλλά από την άλλη φρόντισαν να υπογραμμίσουν πως η αμερικανική υποστήριξη παραμένει αναγκαία.

Μάλιστα αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το ραντάρ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να υποστηρίξει μόνη της το Κίεβο, συμπληρώνοντας πως αυτό διατυπώθηκε ξεκάθαρα στη συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο.

Αυτή τη στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι εξακολουθεί να ελπίζει στην αμερικανική υποστήριξη «στον δρόμο για την ειρήνη». Όπως υπογράμμισε δε «είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική, ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό» και προσέθεσε πως «η χώρα του εργάζεται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους εταίρους για την επίτευξη ειρήνης».

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός περιέγραψε ένα σχέδιο τεσσάρων σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία στο οποίο περιλαμβάνεται η συνέχεια της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο, η δέσμευση η Ουκρανία να είναι παρούσα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κιέβου για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής εισβολής και η ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής «συμμαχίας προθύμων» για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και την εγγύηση της ειρήνης στη χώρα.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η αποστολή ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία έχει την υποστήριξη αρκετών χωρίς ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες με τις σκανδιναβικές χώρες να ανάβουν πράσινο στην ιδέα, αρκεί η αμερικανική υποστήριξη να είναι σε ισχύ και τη Μόσχα να απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ανάπτυξής τους.

Ήδη Βρετανία και Γαλλία εργάζονται από κοινού πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία με στόχο να ρίξουν γέφυρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Κίεβο να ζητεί ουσιαστική διπλωματία και τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να είναι περισσότερο «ευγνώμων» για την αμερικανική βοήθεια που λαμβάνει.

