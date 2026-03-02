Ρεζά Παχλαβί: Αυτή είναι η ευκαιρία (μας) – Θα ήθελα να ηγηθώ μιας μετάβασης στο Ιράν 

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσε ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος στις ΗΠΑ γιος του εκλιπόντος Σάχη του Ιράν και το πιο εξέχον μέλος της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Ο Παχλαβί, μιλώντας από το Παρίσι στα «60 λεπτά» του ABC, δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς καταρρέει και θα ήθελε να ηγηθεί μιας μετάβασης, που θα καταστήσει το Ιράν «ασφαλές για τον κόσμο».

Ο 65χρονος διάδοχος του ιρανικού θρόνου αποκάλεσε τον νεκρό Χαμενεΐ «τέρας», αναφέρθηκε στους 20.000 θανάτους πολιτών στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και δήλωσε ότι ο θάνατος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν και άλλων αξιωματούχων του καθεστώτος - «που ήταν πάντα καταδικασμένο να καταρρεύσει, είτε υπήρξε παρέμβαση είτε όχι» - δίνει τώρα στον ιρανικό λαό «μια πραγματική ευκαιρία».

«Ήμασταν αποφασισμένοι να αγωνιστούμε ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ που τήρησε τον λόγο του και έπραξε σύμφωνα με τον λόγο του» είπε ο Παχλαβί.

Ο Ιρανός τέως πρίγκιπας δήλωσε επίσης ότι θέλει να ηγηθεί του Ιράν σε μια μετάβαση προς τη δημοκρατία, αλλά όχι να γίνει βασιλιάς (Σάχης) .

«Με εμπιστεύονται ως μεταβατικό ηγέτη. Όχι ως μελλοντικό βασιλιά ή μελλοντικό πρόεδρο ή οτιδήποτε άλλο. Η αποστολή μου στη ζωή είναι φέρω τη χώρα σε ένα σημείο όπου μπορούν να κάνουν αυτή την ελεύθερη επιλογή. Αυτό θα ήταν αρκετό για μένα».

Ναι στην ειρήνη με το Ισραήλ

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την πιθανότητα μελλοντικής ειρήνης με το Ισραήλ, ο Παχλαβί δήλωσε: « Στη σύγχρονη ιστορία, το Ιράν έδωσε καταφύγιο σε Εβραίους που δραπέτευαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέχοντάς τους καταφύγιο και άσυλο στο Ιράν. Η σημαντική στρατηγική σημασία της συνεργασίας με το Ισραήλ είναι κρίσιμη».

Όχι στα πυρηνικά

Ερωτώμενος για το τι θα συμβεί με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, ο Παχλαβί δήλωσε: «Νομίζω ότι θα πρέπει να διαλυθεί πλήρως. Δεν νομίζω ότι το Ιράν έχει καμία ανάγκη να επιδιώξει μια στρατιωτικοποίηση του πυρηνικού προγράμματος».

Πώς ονειρευέται το νέο Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί ανέλυσε και τις 4 βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα οικοδομούσε ένα νέο Ιράν.

«Η πρώτη είναι η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν. Η δεύτερη είναι ο σαφής διαχωρισμός της θρησκείας από το κράτος, που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Η τρίτη είναι η ισότητα όλων των πολιτών έναντι του νόμου και οι ατομικές ελευθερίες. Και το πιο σημαντικό, η διαδικασία, ή δημοκρατική διαδικασία που θα επιτρέψει στον λαό να εκλέγει και να αποφασίζει ποιο θα πρέπει να είναι το μελλοντικό σύστημα διακυβέρνησης».



