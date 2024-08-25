Λογαριασμός
Ρωσικό πλήγμα σε ξενοδοχείο που μένουν δημοσιογράφοι στην ανατολική Ουκρανία - Φόβοι για νεκρό

Δύο δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί και ένας βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια

ξενοδοχείο Κραματόρσκ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν και ένας τρίτος αγνοείται έπειτα από πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε ξενοδοχείο του Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Η επίθεση από την οποία υπέστη ζημιές το ξενοδοχείο και γειτονικό κτίριο έγινε «μέσα στη νύχτα», σύμφωνα με τον περιφερειάρχης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν στο Telegram , σημειώνοντας ότι «δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ένας βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια». 

«Και τα τρία θύματα είναι δημοσιογράφοι, υπήκοοι της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Βρετανίας», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με το ποιοι τραυματίστηκαν και ποιος αγνοείται.

Στο σημείο εργάζονται αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες. Απομακρύνονται τα συντρίμμια και βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης. 

Το Κραματόρσκ, η τελευταία μεγάλη πόλη του Ντονμπάς που εξακολουθεί να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων δυτικά της γραμμής του μετώπου.

Μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η πόλη αυτή που είχε περίπου 150.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τον Απρίλιο του 2022, ο σιδηροδρομικός σταθμός του Κραματόρσκ αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμού, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 60 άνθρωποι.
 

