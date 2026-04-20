Πάτρικ Μαλντούν: Πέθανε στα 57 από έμφραγμα ο πρωταγωνιστής της σειράς «Days Of Our Lives»

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή. Ο ηθοποιός και παραγωγός υπέστη έμφραγμα στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, όπου ζούσε με τη σύντροφό του, Μίριαμ Ρόθμπαρτ (Miriam Rothbart), όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο «Variety».

Σύμφωνα με την αδελφή του, ο ηθοποιός πήγε να κάνει ντους, όμως λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε αναίσθητος στο πάτωμα του μπάνιου από τη σύντροφό του. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Πάτρικ Μαλντούν ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική όσο ακόμη φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, συμμετέχοντας στη σειρά «Who’s the Boss?». Λίγο μετά την αποφοίτησή του το 1991, εξασφάλισε έναν ρόλο στη δημοφιλή νεανική σειρά «Saved By The Bell».

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε με τον ρόλο του πυγμάχου Όστιν Ριντ στη σειρά «Days of Our Lives», όπου πρωταγωνίστησε από το 1992 έως το 1995, ενώ επέστρεψε και το διάστημα 2011–2012. Έγινε επίσης ιδιαίτερα γνωστός ως ο «κακός» Ρίτσαρντ Χαρτ στη σειρά «Melrose Place».

Στον κινηματογράφο ξεχώρισε πρωταγωνιστώντας στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers» (1997), μαζί με την πρώην σύντροφό του, Ντενίζ Ρίτσαρντς. Οι δύο τους διατήρησαν στενή φιλία, παρά τη σχέση τους που κράτησε για περίπου πέντε χρόνια τη δεκαετία του ’90, ενώ συνεργάστηκαν ξανά πρόσφατα στην ταινία «Dirty Hands», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Ο Πάτρικ Μαλντούν είχε επίσης σχέσεις με γνωστά ονόματα, όπως η Λίζα Ρίνα, η Τόρι Σπέλινγκ και η Ζιλιέτ Μπινός. Πέρα από την υποκριτική, ασχολήθηκε ενεργά και με τη μουσική, ως τραγουδιστής και κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος «The Sleeping Masses», ενώ εργάστηκε και ως παραγωγός σε αρκετές ταινίες.

Μάλιστα, είχε αναλάβει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού σε projects όπως τα «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe» και το «The Dreadful», ενώ συμμετείχε και στην παραγωγή της ταινίας «Kockroach», που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε γυρίσματα, με πρωταγωνιστές τον Κρις Χέμσγουορθ και τον Τάρον Έγκερτον.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το συγκεκριμένο project: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που είμαι μέρος αυτού του απίστευτου πρότζεκτ», είχε γράψει.

Το προηγούμενο διάστημα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη σειρά «Days of Our Lives», εμφανιζόμενος σε σχετικό βίντεο και λέγοντας: «Θεέ μου, είμαι στο Σάλεμ! Είναι ωραίο να επιστρέφω».

Patrick Muldoon, ‘Days of Our Lives’ and ‘Melrose Place' Actor, Dies at 57 https://t.co/i7Dv3iCMZm — Variety (@Variety) April 20, 2026

Πηγή: skai.gr

