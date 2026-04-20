Τράβις Μπάρκερ…ο ποδολάγνος: Το «κράξιμο» από τους θαυμαστές και το δάχτυλο της Καρντάσιαν

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ο Τράβις Μπάρκερ μετά από μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία περιλαμβανόταν φωτογραφία όπου φαίνεται να… ρουφά τα δάχτυλα της συζύγου του, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Ο 50χρονος ντράμερ των Blink-182 δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, με αφορμή τα 47α γενέθλια της τηλεπερσόνας. Ωστόσο, η τελευταία εικόνα του άλμπουμ ήταν αυτή που προκάλεσε «θύελλα» σχολίων, καθώς απεικόνιζε το ζευγάρι στο κρεβάτι, με τον Μπάρκερ σε ιδιαίτερα προσωπική στιγμή με το πεντικιούρ της Καρντάσιαν.

Οι θαυμαστές δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους, με σχόλια όπως: «Δεν χρειαζόταν να δούμε την τελευταία φωτογραφία, είναι αηδιαστική», ενώ άλλος χρήστης έγραψε: «Είναι ποδολάγνος. Ήταν απαραίτητες αυτές οι φωτογραφίες με τα δάχτυλα;». Πολλοί περιορίστηκαν απλώς στη λέξη «αηδία», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Παρά τις αντιδράσεις, ο ίδιος ο Τράβις Μπάρκερ συνόδευσε την ανάρτηση με ένα τρυφερό μήνυμα για τη σύζυγό του: «Χρόνια πολλά στην όμορφη γυναίκα μου. Σε αγαπώ για πάντα. Σε ευχαριστώ που είσαι μια απίστευτη γυναίκα, σύζυγος και η καλύτερη μητέρα», έγραψε, προσθέτοντας ότι νιώθει ευγνώμων που μοιράζονται τη ζωή τους μαζί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μουσικός δημοσιεύει αντίστοιχο περιεχόμενο. Το 2024 είχε «ανεβάσει» φωτογραφία για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπου τα πόδια της Καρντάσιαν βρίσκονταν στο πρόσωπό του, ενώ ήδη από το 2021 είχε μοιραστεί παρόμοιες εικόνες, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν τότε με χιούμορ για πιθανή «αδυναμία»-φετίχ στα πόδια.

Πηγή: skai.gr

