Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ, παραδέχθηκε σήμερα Δευτέρα ότι το κόμμα του δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για την επιστροφή του λαϊκιστή Γιάνεζ Γιάνσα, όπως αναφέρει το Politico.

Το φιλελεύθερο Κίνημα Ελευθερίας του Γκολόμπ κέρδισε τις εθνικές εκλογές του περασμένου μήνα με οριακή διαφορά, εξασφαλίζοντας 29 από τις 90 έδρες του κοινοβουλίου, χωρίς όμως να πετύχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μετά από έναν μήνα αποτυχημένων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό συνασπισμού, ο Γκολόμπ δήλωσε ότι ενημέρωσε την Πρόεδρο της χώρας, Νατάσα Πιρτς Μουσάρ, πως το κόμμα του αποδέχεται πλέον τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η ώρα του Γιάνεζ Γιάνσα

Ο Γιάνεζ Γιάνσα, του Σλοβενικού Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο εξασφάλισε 28 έδρες στις εκλογές, αναμένεται τώρα να επιχειρήσει τον σχηματισμό μιας δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το κόμμα του ίδιου στήριξε την προσπάθεια του φιλορωσικού κόμματος Resni.ca να εκλέξει τον ηγέτη του, Ζόραν Στεβάνοβιτς ως πρόεδρο του κοινοβουλίου της Σλοβενίας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ευρέως ως ένδειξη συμμαχίας μεταξύ των δύο λαϊκιστικών κομμάτων, ωστόσο, μετά τη συνάντησή του με την Πιρτς Μουσάρ τη Δευτέρα, ο Γιάνσα αναγνώρισε ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για να επιστρέψει στην εξουσία.

Έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα

Ο λαϊκιστής ηγέτης, ο οποίος έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός της Σλοβενίας σε τρεις διαφορετικές θητείες, πρόσθεσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο είτε να σχηματίσει κυβέρνηση, είτε να παραμείνει στην αντιπολίτευση, είτε να συμμετάσχει σε επαναληπτικές εκλογές. «Και οι τρεις επιλογές είναι καλές για εμάς», δήλωσε.

Αν ο Γιάνσα που δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, θα επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ώρα που ο σύμμαχός του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, θα σταματήσει να συμμετέχει στις τακτικές συνόδους των ηγετών της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.