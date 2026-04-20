Μια απρόσμενη αλλά άκρως «viral» στιγμή χάρισε η Κέιτι Πέρι κατά την επίσκεψή της στη Ρώμη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το χιούμορ της. Η διάσημη ποπ σταρ βρίσκεται στην ιταλική πρωτεύουσα για ιδιωτική εμφάνιση στο La Nuvola και, όπως κάθε επισκέπτης της «Αιώνιας Πόλης», δεν παρέλειψε να κάνει στάση στην εμβληματική Φοντάνα ντι Τρέβι για να κάνει τη δική της ευχή.

Katy Perry puts her credit card in the Trevi fountain as a token of good luck instead of coins, since she didn’t have any. pic.twitter.com/2Ewyahg4tK April 19, 2026

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε κανείς. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η καλλιτέχνις εμφανίζεται μπροστά στο διάσημο σιντριβάνι να τραγουδά με χιούμορ «Someone give me a penny» («κάποιος να μου δώσει ψιλά»), καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν έχει μαζί της κέρματα.

Όταν κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο… κάλεσμά της, η τραγουδίστρια βρήκε τη δική της, εναλλακτική λύση: βούτηξε την πιστωτική της κάρτα στο νερό, κάνοντας έτσι, έστω και συμβολικά, την ευχή της, πριν την αποσύρει γρήγορα για να μην τη χάσει.

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή στη Ρώμη, καθώς σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από τις βόλτες της στην πόλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια τραβά την προσοχή με αυθόρμητες και χιουμοριστικές κινήσεις στα social media, ενισχύοντας την εικόνα της ως μιας σταρ που δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται και να επικοινωνεί άμεσα με το κοινό της.

Πηγή: skai.gr

