Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με τον βασιλιά Κάρολο παρόντα και επικεφαλής θα πραγματοποιηθεί εν τέλει η φετινή στρατιωτική τελετή Trooping the Colour με την οποία εορτάζονται κάθε χρόνο τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη στη Βρετανία.

Η παραδοσιακή επίδειξη θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου, με τον Κάρολο να επιθεωρεί τα συμμετέχοντα αγήματα όχι έφιππος, αλλά καθήμενος σε βασιλική άμαξα μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Λόγω της διάγνωσης καρκίνου και της θεραπείας στην οποία υποβάλλεται υπήρχαν αμφιβολίες για την παρουσία του στη θεαματική τελετή.

Αντιθέτως, το Παλάτι του Κένσινγκτον γνωστοποίησε πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον δε θα συμμετάσχει στην επιθεώρηση των αγημάτων το προηγούμενο Σάββατο, 8 Ιουνίου.

Συνήθως ο/η συνταγματάρχης των Ιρλανδών Φρουρών, τίτλο που κατέχει η Κέιτ Μίντλετον, επιθεωρεί και χαιρετά τα αγήματα που θα προετοιμάζονται για το Trooping the Colour.

Το ρόλο της θα αναλάβει στην τελετή ο αντιστράτηγος Τζέιμς Μπάκναλ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι προγραμματισμένο να παραστεί σε δημόσιες εμφανίσεις για άγνωστο χρονικό διάστημα καθώς υποβάλλεται σε επικουρική χημειοθεραπεία για άγνωστο τύπο καρκίνου.

Πηγή: skai.gr

