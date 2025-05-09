O Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει μια πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να συμφωνήσουν σε μια προσωρινή αναστολή των δασμών κατά τη διάρκεια των εμπορικών τους διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη.

«Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τα πάντα, θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια αμοιβαία αναστολή των τελωνειακών δασμών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Αυτό εξαρτάται από τις (δύο) πλευρές», δήλωσε αναφέροντας ένα υποθετικό αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

