Παρμελέν: Είναι πιθανή η αναστολή των δασμών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ΗΠΑ - Κίνας

Ο Ελβετός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι ΗΠΑ και Κίνα ίσως συμφωνήσουν σε προσωρινή αναστολή δασμών κατά τις συνομιλίες τους στη Γενεύη

Guy Parmelin

O Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει μια πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να συμφωνήσουν σε μια προσωρινή αναστολή των δασμών κατά τη διάρκεια των εμπορικών τους διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη.

«Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τα πάντα, θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια αμοιβαία αναστολή των τελωνειακών δασμών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Αυτό εξαρτάται από τις (δύο) πλευρές», δήλωσε αναφέροντας ένα υποθετικό αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

