Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που χειρίζονται πτήσεις που προσεγγίζουν και αναχωρούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty στο Νιου Τζέρσεϊ αντιμετώπισαν άλλο ένα μπλακάουτ νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το CNN.

Η διακοπή ρεύματος περιελάμβανε απώλεια των ραντάρ για περίπου 90 δευτερόλεπτα στις 3:55 π.μ. τοπική ώρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

«Υπήρξε διακοπή τηλεπικοινωνιών που επηρέασε τις επικοινωνίες και την απεικόνιση των ραντάρ στην Περιοχή C Philadelphia TRACON, η οποία καθοδηγεί τα αεροσκάφη εντός και εκτός του εναέριου χώρου του Διεθνούς Αεροδρομίου Newark Liberty», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

🚨BREAKING: FAA forces ground stop at Newark Airport after BLACK OUT



Radar screens at New Jersey's Newark Liberty International Airport went black again early Friday morning.



The outage happened at 3:55 a.m. and lasted about 90 seconds, the Federal Aviation Administration… pic.twitter.com/4NNCNBsV34 — Steve Gruber (@stevegrubershow) May 9, 2025

Radar screens at Newark Liberty International Airport in New Jersey went black again early Friday morning.

The outage occurred at 3:55 a.m. ABC pic.twitter.com/SKGHtxc3GU — T_CAS videos (@tecas2000) May 9, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, έχουν αναφερθεί 246 καθυστερήσεις και 66 ακυρώσεις στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο μέχρι τις 11:30 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως και στις 28 Απριλίου, μια διακοπή ραντάρ και επικοινωνιών στην ίδια μονάδα είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αεροπλάνα ή να δουν πού βρίσκονται. Τουλάχιστον 5 ελεγκτές μάλιστα πήραν άδεια μετά το περιστατικό για να αντιμετωπίσουν το σοκ, σύμφωνα με το CNN.

