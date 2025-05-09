Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος σε αεροδρόμιο στο Νιου Τζέρσεϊ: Νέο blackout στα ραντάρ - Ελεγκτές κυκλοφορίας έχασαν ξανά την «εικόνα» (Βίντεο)

Υπήρξε διακοπή τηλεπικοινωνιών ενώ επηρεάστηκαν και τα ραντάρ - Έχουν αναφερθεί εκατοντάδες καθυστερήσεις και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων

Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty στο Νιου Τζέρσεϊ

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που χειρίζονται πτήσεις που προσεγγίζουν και αναχωρούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty στο Νιου Τζέρσεϊ αντιμετώπισαν άλλο ένα μπλακάουτ νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το CNN.

Η διακοπή ρεύματος περιελάμβανε απώλεια των ραντάρ για περίπου 90 δευτερόλεπτα στις 3:55 π.μ. τοπική ώρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

«Υπήρξε διακοπή τηλεπικοινωνιών που επηρέασε τις επικοινωνίες και την απεικόνιση των ραντάρ στην Περιοχή C Philadelphia TRACON, η οποία καθοδηγεί τα αεροσκάφη εντός και εκτός του εναέριου χώρου του Διεθνούς Αεροδρομίου Newark Liberty», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, έχουν αναφερθεί 246 καθυστερήσεις και 66 ακυρώσεις στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο μέχρι τις 11:30 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως και στις 28 Απριλίου, μια διακοπή ραντάρ και επικοινωνιών στην ίδια μονάδα είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αεροπλάνα ή να δουν πού βρίσκονται. Τουλάχιστον 5 ελεγκτές μάλιστα πήραν άδεια μετά το περιστατικό για να αντιμετωπίσουν το σοκ, σύμφωνα με το CNN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ αεροδρόμιο μπλακάουτ πτήσεις Νιού Τζέρσεϊ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark