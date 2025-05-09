Νέος επικεφαλής FEMA: Θα «τσακίσω» όποιον από το προσωπικό υπηρεσίας αντισταθεί στις αλλαγές

Ο Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον, ο νέος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA), με στρατιωτικό ύφος απευθύνθηκε σήμερα για πρώτη φορά στο προσωπικό της υπηρεσίας, λέγοντας πως θα «τσακίσει» οποιονδήποτε αντισταθεί σε αλλαγές και ότι κάθε ανάθεση εξουσιών εντός υπηρεσίας αναστέλλεται αμέσως.

Ο Ρίτσαρντσον μίλησε μία ημέρα μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής της FEMA, αντικαθιστώντας τον υπηρεσιακό επικεφαλής, Κάμερον Χάμιλτον, ο οποίος απομακρύνθηκε από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) Κρίστι Νόεμ, αφού δήλωσε σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι δεν στηρίζει την κατάργηση της υπηρεσίας.

Από τις αρχές τις θητείας του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο την υπηρεσία αυτή, κατηγορώντας τη για αναποτελεσματικότητα και πολιτική προκατάληψη και κρίνοντας πως πρέπει να «κλείσει». Ο Τραμπ και η Νόεμ καλούν για συρρίκνωση ή ακόμη και την κατάργηση της υπηρεσίςα, υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις λειτουργίες της μπορούν να εκτελούνται από τις πολιτείες, κάτι που ήδη οδηγεί σε μειωμένη ομοσπονδιακή βοήθεια για καταστροφές.

Ο Ρίτσαρντσον, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος πολέμου, δήλωσε στο προσωπικό της υπηρεσίας μέσω τηλεδιάσκεψης που περιλάμβανε πολλές αναφορές στην στρατιωτική του εμπειρία, ότι όλες οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν δαπάνες, θα περνούν από αυτόν. «Εγώ, και μόνο εγώ στην FEMA, εκπροσωπώ τη FEMA. Είμαι εδώ για να υλοποιήσω την πρόθεση του προέδρου για τη FEMA», είπε στο προσωπικό ο Ρίτσαρντσον, ο οποίος πρόσφατα ήταν υφυπουργός DHS, αρμόδιος για την καταπολέμηση των όπλων μαζικής καταστροφής.

Στεκούμενος πίσω από ένα αναλόγιο και μιλώντας με δυναμικό τόνο, ο Ρίτσαρντσον είπε, βασιζόμενος στην εμπειρία του στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων ότι περίπου το 20% ενός οργανισμού αντιστέκεται σε μεταρρυθμίσεις.

«Συσκότιση, καθυστέρηση, υπονόμευση. Αν είστε ένας από αυτό το 20% των ανθρώπων και πιστεύετε ότι αυτές οι τακτικές και τεχνικές θα σας βοηθήσουν, δεν θα σας βοηθήσουν, γιατί θα σας τσακίσω», είπε ο Ρίτσαρντσον. «Μην μπλεχτείτε στα πόδια μου… Ξέρω όλα τα κόλπα».

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια εποχή που η υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τον συντονισμό της απάντησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε καταστροφές, βοηθά τις πολιτείες και τις τοπικές κοινότητες να προετοιμαστούν για την έναρξη της περιόδου των τυφώνων την 1η Ιουνίου.

Υπό τον Χάμιλτον, η FEMA είχε ήδη κινηθεί για να μειώσει δαπάνες και να περιορίσει τους ρόλους της αποστολή της. Τον Απρίλιο, ο Χάμιλτον έστειλε στον Λευκό Οίκο ένα υπόμνημα με προτάσεις για τη μείωση του ρόλου της FEMA στην αντιμετώπιση καταστροφών.

Στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, ο Τραμπ απέρριψε μια σειρά αιτημάτων για σημαντική βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών, αιτήματα που πληγείσες πολιτείες, τόσο φίλα προσκείμενες σε Ρεπουμπλικάνους όσο και σε Δημοκρατικούς, είχαν δηλώσει ότι θα είχαν εγκριθεί υπό προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ο Ρίτσαρντσον δήλωσε ότι θα επιδιώξει να περιορίσει τις λειτουργίες της υπηρεσίας μόνο σε ενέργειες που «είναι εντός του νόμου» και «εντός της αποστολής μας». Είπε ότι η χρήση πόρων πέρα από αυτές τις παραμέτρους αποτελεί σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων.

Το εργατικό δυναμικό της υπηρεσίας έχει μειωθεί ήδη σε μέγεθος, και η υπηρεσία έχει στοχοποιηθεί για περικοπές. Περίπου 2.000 εργαζόμενοι της FEMA έχουν αποδεχτεί κίνητρα για να αποχωρήσουν ή έχουν απολυθεί από την έναρξη της θητείας της κυβέρνησης Τραμπ, μειώνοντας το προσωπικό πλήρους απασχόλησης κατά περίπου το ένα τρίτο, σύμφωνα με τον Μάικλ Κόεν, πρώην επικεφαλής του προσωπικού της FEMA υπό τις κυβερνήσεις των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν.

Ο Κόεν προέβλεψε ότι η ομιλία του Ρίτσαρντσον θα αποθαρρύνει περαιτέρω το ηθικό του προσωπικού.

«Νομίζω ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες αποχωρήσεις από την υπηρεσία, κάτι που θα μειώσει περαιτέρω την ικανότητα της FEMA για όποτε συμβεί το επόμενο καταστροφικό γεγονός».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.