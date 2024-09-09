Παρίσι: Σκληρή η καθημερινότητα για τα ΑμεΑ

Ο μεγαλύτερος αγώνας δρόμου μετ' εμποδίων στο Παρίσι δεν ήταν μέρος του αγωνιστικού προγράμματος των Παραολυμπιακών Αγώνων – αντιθέτως είναι μία καθημερινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας.



Η προσβασιμότητα στο μετρό του Παρισιού, με τις ατελείωτες σκάλες που φτάνουν στα έγκατα της γης, είναι ακόμη περιορισμένη, γεγονός που δυσκολεύει πολύ τη ζωή τόσο των επιβατών που μεταφέρουν βαριές αποσκευές όσο φυσικά και των ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία). Στα πλαίσια των Παραολυμπιακών Αγώνων υπήρξε μία – ακόμα – πρωτοβουλία αναβάθμισης της προσβασιμότητας του μετρό, με ένα σχέδιο που εκπονείται εδώ και χρόνια και το κόστος του οποίου ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.



«Την πρώτη φορά που ήρθα στο Παρίσι σοκαρίστηκα», δηλώνει ο Μπένιαμιν Ρένερ, εθελοντής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ρένερ είναι ημιπληγικός – εξ ου και η πρώτη του επίσκεψη στο μετρό της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν μία πραγματική πρόκληση: σχεδόν πουθενά δεν υπήρχαν ανελκυστήρες, ενώ οι κυλιόμενες σκάλες κινούνταν τόσο γρήγορα, ώστε μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει πολύ δύσκολα.



«Ήξερα πώς είναι η κατάσταση στο Βερολίνο και περίμενα πως έτσι θα είναι και στο Παρίσι, αν όχι καλύτερα». Για τις μετακινήσεις του στην πόλη ο Ρένερ αποφάσισε τελικά να κινείται κυρίως με το λεωφορείο και το τραμ. «Έτσι αναγκάζομαι και να περπατάω περισσότερο», προσθέτει ο νεαρός από τη Δρέσδη. «Όλο αυτό είναι πολύ περιοριστικό».

Η προσβασιμότητα στο μετρό κοστίζει δισεκατομμύρια

Η πρόεδρος της διοικητικής περιφέρειας της πρωτεύουσας Ιλ-ντε-Φρανς, Βαλερί Πεκρές, θέλει επιτέλους να αναβαθμίσει την προσβασιμότητα στο μετρό. Προς αυτόν τον σκοπό παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ένα σχέδιο για το «μετρό για όλους». Το κόστος υπολογίζεται στα 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ και στην κάλυψή του θα συμβάλει τόσο η πόλη και η περιφέρεια όσο και το γαλλικό κράτος.



Το να εγκατασταθούν ανελκυστήρες σε όλο το υπόγειο δίκτυο του μετρό αποτελεί επίσης μία πραγματική πρόκληση από τεχνικής σκοπιάς, μιας και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του υπάρχουν παντός είδους σωληνώσεις, όπως για παράδειγμα σωλήνες φυσικού αερίου, αλλά και κανάλια ή ακόμα και υπόγεια γκαράζ. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που μέχρι στιγμής η γαλλική πρωτεύουσα είχε εστιάσει στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας στο δίκτυο των λεωφορείων και του προαστιακού.



Η Γαλλική Ένωση Ατόμων με Αναπηρία (APF) χαιρετίζει την πρωτοβουλία, αναφέροντας πως πλέον υπάρχει «πραγματική πολιτική βούληση και μία προθυμία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, […] γεγονός που μας γεμίζει ελπίδα».



Η Ένωση κάλεσε ακόμα τους εμπλεκόμενους φορείς να συνάψουν μία συμφωνία αναφορικά με την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί πως αυτό δεν θα καταρρεύσει εξαιτίας της διαμάχης σχετικά με την κάλυψη του κόστους. «Η πρόθεση είναι φυσικά αξιέπαινη – αλλά δεν πρέπει το σχέδιο να μείνει μονάχα στις ανακοινώσεις», δήλωσε στη Le Parisien ο Νικολά Μερίγ, υπεύθυνος της APF για την προσβασιμότητα.

Υπό εξέταση η σταδιακή υλοποίηση του έργου

«Είναι ζήτημα οργάνωσης», εκτιμά ο εθελοντής Ρένερ. «Το καλύτερο είναι να ξεκινήσει απλώς το έργο». Ένα ωφέλιμο πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η επέκταση του δικτύου των λεωφορείων, ώστε όλες οι περιοχές της πόλης να είναι ευκολότερα προσβάσιμες. Στη συνέχεια θα μπορούσε να ξεκινήσει βήμα-βήμα και η αναβάθμιση των σταθμών του μετρό.



Οι Γερμανοί αθλητές που έδωσαν το παρών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας αναγκάστηκαν εν τω μεταξύ να συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση στο μετρό. «Φυσικά λαμβάνω υπόψιν πως οι δομές του Παρισίου είναι συχνά απαρχαιωμένες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παντού προσβασιμότητα», λέει ο σφαιροβόλος Νίκο Κάπελ. «Αλλά δεν θέλω να τα βάλω με την πόλη […] ούτε μ’ αρέσει να λέω "α εδώ κι εκεί έχει παντού σκάλες”», προσθέτει ο αθλητής. «Ναι, υπάρχουν προκλήσεις. Αλλά ως ομάδα έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε την κατάσταση άψογα. Και όποτε βλέπουμε έναν συναθλητή να μην μπορεί να προχωρήσει άλλο ή να έχει κολλήσει σε κάποια πολύ απότομη ράμπα, τον βοηθάμε».

Οι αθλητές επαινούν τις προσπάθειες της πόλης

Ο κολυμβητής Μορίς Βέτεκαμ επαινεί από την πλευρά του τις προσπάθειες που κατέβαλε το Παρίσι για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες με στόχο να διευκολύνει τη ζωή και τη μετακίνηση των αθλητών: «Αυτό που μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση είναι πως στην τελετή έναρξης όλα τα λιθόστρωτα σημεία ασφαλτοστρώθηκαν, ώστε να διευκολυνθούν όσοι κυκλοφορούν με αναπηρικό αμαξίδιο. Και αυτό θεωρώ πως είναι μία πολύ καλή κίνηση».



Πάντως δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι το Παρίσι σε λίγα χρόνια θα καταφέρει όντως να αναβαθμίσει σημαντικά την προσβασιμότητα στο μετρό. «Ακόμη και μία μερική αναβάθμιση σε κάποιους από τους σταθμούς θα είναι δυσανάλογα δαπανηρή, οι εργασίες θα διαρκούν επτά με δέκα χρόνια ανά γραμμή, ενώ θα επηρεάζεται σημαντικά και η καθημερινή μετακίνηση των πολιτών», αναφέρει μία πρόσφατη ανάλυση της Αρχής Μεταφορών του Παρισιού IDFM.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

