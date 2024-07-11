Λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, ο ποταμός Σηκουάνας εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής για κολύμπι τις περισσότερες ημέρες λόγω των υψηλών επιπέδων βακτηρίων E. Coli στο νερό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Δοκιμές δείχνουν ότι τα επίπεδα E. Coli στη γέφυρα Alexandre III, όπου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από εκεί οι αγώνες τριάθλου αργότερα αυτόν τον μήνα, ήταν πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα τις περισσότερες ημέρες κάτι που δυνητικά εκθέτει τους αθλητές σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Ωστόσο, οι αρχές λένε ότι υπήρξε μια γενική βελτίωση στην ποιότητα του νερού του Σηκουάνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες και «είναι σίγουροι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα».

«Εδώ και καιρό συμβαδίζει καλύτερα με την εποχή», είπε ο Antoine Guillou, αντιδήμαρχος του Παρισιού, στο CNN την Τετάρτη σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Η ποιότητα του Σηκουάνα είναι καλή» τόνισε.

Η δήμαρχος του Παρισιού είπε στο γαλλικό ραδιόφωνο την Τετάρτη ότι θα κολυμπήσει στον ποταμό την επόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να δείξει την καταλληλότητά του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την καθαριότητα.

Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό είπε στο ραδιόφωνο France Inter ότι θα «βουτήξει την επόμενη εβδομάδα» και το νερό «δε θα είναι μολυσμένο, αυτό είναι σίγουρο».

Τα επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι οι έκτακτες βροχοπτώσεις μπορούν γρήγορα να προκαλέσουν εκ νέου αύξηση των επιπέδων E. Coli .

Μόλις στις 30 Ιουνίου, μετά τη βροχή την προηγούμενη ημέρα, τα επίπεδα αυξήθηκαν σε περίπου 2000 CFU/100 mL στη γέφυρα Alexandre III. Αριθμός διπλάσιος από το επίπεδο που απαιτείται για να χαρακτηριστεί «καλή» η ποιότητα του νερού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Τριάθλου

Εάν τα επίπεδα E. Coli είναι πάνω από 1000 CFU/100mL, το σκέλος της κολύμβησης του τριάθλου θα πρέπει να ακυρωθεί, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Τριάθλου , εκτός εάν η ιατρική επιτροπή του οργανισμού αποφασίσει ότι ο αγώνας μπορεί να προχωρήσει.

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα πραγματοποιηθεί στον Σηκουάνα στις 26 Ιουλίου, εάν τα ρεύματα δεν είναι πολύ δυνατά. Μια πρόσφατη πρόβα στις 24 Ιουνίου ακυρώθηκε λόγω ισχυρών ροών νερού που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

Το κολύμπι στον Σηκουάνα είναι παράνομο για περισσότερα από 100 χρόνια λόγω των επιπέδων ρύπανσης του ποταμού, αν και η μερική κολύμβηση επετράπη πρόσφατα ως μέρος των δοκιμών στο τρίαθλο.

«Εάν υπάρχει καταιγίδα μια μέρα, ναι, μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητά του λόγω αυτής της καταιγίδας. Αλλά είναι δυνατόν να περιμένουμε μέχρι να επανέλθουν οι συνθήκες κολύμβησης», είπε ο Guillou.

Οι ανησυχίες για την κακή ποιότητα του νερού του Σηκουάνα έχουν εξαφανιστεί εδώ και λίγο καιρό. «Είχαμε πολλές βροχές τον Ιούνιο, πολύ περισσότερες από ό,τι συνήθως. Αυτό εξηγεί γιατί η ποιότητα του Σηκουάνα ήταν πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα μέχρι τα τέλη Ιουνίου», πρόσθεσε ο Guillou.

Η εταιρεία τεχνολογίας Fluidion, που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 2012, δοκιμάζει το νερό του Σηκουάνα κοντά στη γέφυρα Alexandre III πολλές φορές την εβδομάδα από τις αρχές Απριλίου. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις δείχνουν ότι έχει σημειωθεί «σημαντική βελτίωση» στην ποιότητα του νερού, σύμφωνα με τον Dan Angelescu, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

