Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ανησυχητική την προοπτική «απευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία», στο πλαίσιο δηλώσεών του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Η προοπτική μίας απευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία είναι ανησυχητική», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος που συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Ουάσινγκτον.

Το ΝΑΤΟ που συνέρχεται παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε την αύξηση της βοήθειας προς το Κίεβο με την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών και αντιαεροπορικών συστημάτων.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σε απάντηση των αποφάσεων αυτών ότι το ΝΑΤΟ «συμμετέχει πλήρως» στον πόλεμο στην Ουκρανία και προανήγγειλε μέτρα αντιμετώπισης αυτής της «σοβαρής απειλής».

Η Άγκυρα επιδιώκει να κρατά ίσες αποστάσεις από τη Μόσχα και το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

Άντονι Μπλίνκεν: Οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν F-16 στην Ουκρανία

Οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

