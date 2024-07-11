Συγχαρητήρια στην Εθνική Αγγλίας για την πρόκρισή της στον τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Ισπανία έδωσε ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα ευχόμενοι παράλληλα καλή επιτυχία για τον αγώνα της Κυριακής.

Στο μήνυμά του αναφέρει: «Η σύζυγός μου και εγώ ενώνουμε όλη την οικογένειά μας για να σας ευχηθούμε τα θερμότερα συγχαρητήρια για την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA - και να στείλουμε τις καλύτερες ευχές μας για τον αγώνα της Κυριακής.

Αν μπορώ να σας ενθαρρύνω να εξασφαλίσετε τη νίκη πριν από την ανάγκη για ένα γκολ-θαύματα της τελευταίας στιγμής ή άλλο δράμα πέναλτι, είμαι βέβαιος ότι οι πιέσεις στον συλλογικό καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση της χώρας θα μετριάζονταν σημαντικά!

Καλή τύχη, Αγγλία»

Συγχαρητήρια έδωσε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι οπαδός της Άστον Βίλα και ο οποίος συνεχάρη επίσης την Αγγλία και ξεχώρισε τον Γουάτκινς σε μήνυμά του στα social media.

«Τι ομορφιά, Όλι! Συγχαρητήρια Αγγλία! Φιναλίστ #EURO2024», έγραψε χαρακτηριστικά.

What a beauty, Ollie! Congratulations England! #EURO2024 Finalists 🎉

W https://t.co/fKsChSMfFC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 10, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.