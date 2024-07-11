Λογαριασμός
Κάρολος προς εθνική Αγγλίας: Νικήστε χωρίς δράματα στον τελικό για…

Συγχαρητήριο μήνυμα του ιδίου και της συζύγου του έστειλε ο βασιλιάς Κάρολος στην εθνική ομάδα της Αγγλίας για την πρόκρισή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Βασιλιάς Κάρολος

Συγχαρητήρια στην Εθνική Αγγλίας για την πρόκρισή της στον τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Ισπανία έδωσε ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα ευχόμενοι παράλληλα καλή επιτυχία για τον αγώνα της Κυριακής. 

Στο μήνυμά του αναφέρει: «Η σύζυγός μου και εγώ ενώνουμε όλη την οικογένειά μας για να σας ευχηθούμε τα θερμότερα συγχαρητήρια για την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA - και να στείλουμε τις καλύτερες ευχές μας για τον αγώνα της Κυριακής.

Αν μπορώ να σας ενθαρρύνω να εξασφαλίσετε τη νίκη πριν από την ανάγκη για ένα γκολ-θαύματα της τελευταίας στιγμής ή άλλο δράμα πέναλτι, είμαι βέβαιος ότι οι πιέσεις στον συλλογικό καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση της χώρας θα μετριάζονταν σημαντικά!

Καλή τύχη, Αγγλία»

ΕΘΝΙΚΉ ΑΓΓΛΙΑΣ

Συγχαρητήρια έδωσε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι οπαδός της Άστον Βίλα και ο οποίος συνεχάρη επίσης την Αγγλία και ξεχώρισε τον Γουάτκινς σε μήνυμά του στα social media.

«Τι ομορφιά, Όλι! Συγχαρητήρια Αγγλία! Φιναλίστ #EURO2024», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

