Υπό έλεγχο η φωτιά στον καθεδρικό ναό της Ρουέν στη Γαλλία - Εκτελούνταν εργασίες αποκατάστασης - Δείτε βίντεο

Πρόκειται για αρχιτεκτονικό θαύμα, διάσημο από τις στέψεις των Γάλλων μοναρχών, ενώ κάποιες από τις ζωγραφιές του έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Κλοντ Μονέ τον 19ο αιώνα

15:15
φωτιά Ρουέν

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον καθεδρικό ναό της Ρουέν στη Γαλλία. Η πυκνή στήλη μαύρου καπνού που φαινόταν να υψώνεται από το βέλος του γοτθικού καθεδρικού ναού στη γαλλική πόλη της Νορμανδίας, δεν ήταν πλέον ορατή στις τελευταίες εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές «η φωτιά ξέσπασε στην κορυφή του κωδωνοστασίου, το οποίο δεν είναι κατασκευασμένη από ξύλο, αλλά από μέταλλο, στην οποία εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης». Οι τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν επί του παρόντος εάν επηρεάζεται ο ξύλινος σκελετός από τη φωτιά.

Οι εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν νωρίτερα φλόγες να ξεπηδούν από κάτι που μοιάζει με στέγαστρο σκαλωσιάς κοντά στην κορυφή του κτιρίου, το οποίο είναι διάσημο λόγω των τριών πύργων του που καλύπτουν εκατοντάδες χρόνια αρχιτεκτονικής.

Ο ναός είναι διάσημος από τις στέψεις των Γάλλων μοναρχών, ενώ κάποιες από τις ζωγραφιές του έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Γάλλο Ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Κλοντ Μονέ το 19ο αιώνα. Οι εργασίες για την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος ξεκίνησαν το 1080 και ολοκληρώθηκαν γύρω στο 1200.

Ο νομάρχης της περιοχής δήλωσε ότι ο ναός έχει εκκενωθεί και πως στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε σαφής εικόνα για την έκταση των ζημιών.

Το τραμ της Ρουέν διέκοψε τα δρομολόγιά του, ενώ οι σταθμοί από το Saint-Hilaire έως το Théâtre des Arts δεν εξυπηρετούνται. Μια μεγάλη περίμετρος ασφαλείας έχει αναπτυχθεί γύρω από τον καθεδρικό ναό. 

Στο σημείο η πυροσβεστική επιχειρεί να υψώσει μια μεγάλη σκάλα, για να φτάσει στην κορυφή του κτιρίου, το οποίο καίγεται εδώ και 12 ώρες, όπως παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι του BFM Normandie. Συνολικά έσπευσαν 63 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 33 οχήματα.

«Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην κορυφή του καθεδρικού ναού της Ρουέν. Η προέλευση είναι άγνωστη σε αυτό το στάδιο. Όλες οι δημόσιες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί», έγραψε ο δήμαρχος της πόλης Nicolas Mayer-Rossignol στο X.

