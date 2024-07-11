Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον καθεδρικό ναό της Ρουέν στη Γαλλία. Η πυκνή στήλη μαύρου καπνού που φαινόταν να υψώνεται από το βέλος του γοτθικού καθεδρικού ναού στη γαλλική πόλη της Νορμανδίας, δεν ήταν πλέον ορατή στις τελευταίες εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές «η φωτιά ξέσπασε στην κορυφή του κωδωνοστασίου, το οποίο δεν είναι κατασκευασμένη από ξύλο, αλλά από μέταλλο, στην οποία εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης». Οι τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν επί του παρόντος εάν επηρεάζεται ο ξύλινος σκελετός από τη φωτιά.

Incendie au sommet de la flèche de la cathédrale de #Rouen⚠️



La cathédrale a été évacuée.

🚒 Les secours sont sur place, un périmètre de sécurité a été établi.



➡️ Merci d'éviter le secteur et de ne pas encombrer les lignes de secours. pic.twitter.com/ZNjBbZ2S86 — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) July 11, 2024

Οι εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν νωρίτερα φλόγες να ξεπηδούν από κάτι που μοιάζει με στέγαστρο σκαλωσιάς κοντά στην κορυφή του κτιρίου, το οποίο είναι διάσημο λόγω των τριών πύργων του που καλύπτουν εκατοντάδες χρόνια αρχιτεκτονικής.

⚡️ La flèche de la cathédrale de Rouen en feu. Les pompiers sont attendus sur place. (Jérémy Chatet) pic.twitter.com/8BAdhaAdXW — Frontières (@Frontieresmedia) July 11, 2024

Ο ναός είναι διάσημος από τις στέψεις των Γάλλων μοναρχών, ενώ κάποιες από τις ζωγραφιές του έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Γάλλο Ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Κλοντ Μονέ το 19ο αιώνα. Οι εργασίες για την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος ξεκίνησαν το 1080 και ολοκληρώθηκαν γύρω στο 1200.

BREAKING:



A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.



It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.



Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.



🇫🇷 pic.twitter.com/MG8RDb3Rij — Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2024

Ο νομάρχης της περιοχής δήλωσε ότι ο ναός έχει εκκενωθεί και πως στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε σαφής εικόνα για την έκταση των ζημιών.

Το τραμ της Ρουέν διέκοψε τα δρομολόγιά του, ενώ οι σταθμοί από το Saint-Hilaire έως το Théâtre des Arts δεν εξυπηρετούνται. Μια μεγάλη περίμετρος ασφαλείας έχει αναπτυχθεί γύρω από τον καθεδρικό ναό.

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

Στο σημείο η πυροσβεστική επιχειρεί να υψώσει μια μεγάλη σκάλα, για να φτάσει στην κορυφή του κτιρίου, το οποίο καίγεται εδώ και 12 ώρες, όπως παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι του BFM Normandie. Συνολικά έσπευσαν 63 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 33 οχήματα.

«Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην κορυφή του καθεδρικού ναού της Ρουέν. Η προέλευση είναι άγνωστη σε αυτό το στάδιο. Όλες οι δημόσιες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί», έγραψε ο δήμαρχος της πόλης Nicolas Mayer-Rossignol στο X.

Cathédrale Notre-Dame de Rouen is currently on fire. pic.twitter.com/JHLbmVE3me — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 11, 2024

