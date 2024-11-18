Γαλλία: Διεθνής διαγωνισμός του Charlie Hebdo για να καταγγελθεί «η επιβολή των θρησκειών στην κοινωνία»

Σχεδόν 10 χρόνια μετά την ισλαμιστική επίθεση που αποδεκάτισε τη συντακτική ομάδα της, η πάντα προκλητική και μονίμως εκτός ορίων γαλλική σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo οργανώνει έναν διεθνή διαγωνισμό γελοιογραφίας με θέμα «Περιγελώντας τον Θεό» (#RireDeDieu / #MockingGod) προκειμένου να καταγγείλει «την επιβολή όλων των θρησκειών» στην κοινωνία.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 7 Ιανουαρίου 2015 όταν τζιχαντιστές επιτέθηκαν στα γραφεία της εβδομαδιαίας εφημερίδας η οποία είχε δημοσιεύσει γελοιογραφίες του προφήτη Μωάμεθ.

Απευθυνόμενη «σε εκείνους που κουράστηκαν να ζουν σε μια κοινωνία που ελέγχεται από τον Θεό και τη θρησκεία, σε εκείνους που βαρέθηκαν να τους παρενοχλούν με το αποκαλούμενο καλό και κακό, σε εκείνους που κουράστηκαν με όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες που υπαγορεύουν πώς θα ζούμε», η εφημερίδα τους προσκαλεί να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό: «Σχεδιάστε την οργή σας εναντίον της επιβολής όλων των θρησκειών στις ελευθερίες σας».

🔴 COMPETITION | Charlie Hebdo is launching a cartoon competition on the following theme: mocking God ! Draw your anger at the stranglehold all religions are having on your freedoms. More info 👉 https://t.co/10wCWxlstx pic.twitter.com/N5kMTlm18y — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 14, 2024

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε επαγγελματίες γελοιογράφους και σκιτσογράφους κάθε ηλικίας. Η εφημερίδα θα δημοσιεύσει «το ή τα καλύτερα σκίτσα».

Η εκδοτική γραμμή της Charlie Hebdo ήταν ανέκαθεν αθεϊστική. Στην πρώτη επέτειο μετά την επίθεση των τζιχαντιστών στα γραφεία της, η εβδομαδιαία εφημερίδα κυκλοφόρησε ένα ειδικό τεύχος: στο εξώφυλλο εικονιζόταν ένας γενειοφόρος Θεός, οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ και με αιματοβαμμένα ρούχα, με τη λεζάντα «έναν χρόνο μετά, ο δολοφόνος διαφεύγει ακόμα».

Στα τέλη Αυγούστου φέτος δύο καθολικές οργανώσεις υπέβαλαν μήνυση εναντίον της σατιρικής εφημερίδας για «υποκίνηση και πρόκληση θρησκευτικού μίσους» επειδή στις 16 Αυγούστου δημοσίευσε μια γελοιογραφία της Παρθένου Μαρίας με τη λεζάντα «Ευλογιά των πιθήκων: πρώτη εμφάνιση του ιού στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.