«Παρέλυσε» το Γουέστμινστερ από τη συγκέντρωση των αγροτών

Χιλιάδες Βρετανοί αγρότες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα διαμαρτυρόμενοι για τις προτεινόμενες αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς που προωθεί η κυβέρνηση των Εργατικών. Η διαδήλωση διοργανώθηκε από την οργάνωση Save British Farming και πραγματοποιήθηκε έξω από το Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2026, τα κληρονομούμενα γεωργικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών (ή άνω των 3 εκατ. σε κάποιες περιπτώσεις) θα υπόκεινται σε φόρο 20%. Μέχρι πρότινος, οι αγροτικές περιουσίες απαλλάσσονταν πλήρως από τον φόρο κληρονομιάς. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή θα τους αναγκάσει να πουλήσουν μέρος της γης τους για να καλύψουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των οικογενειακών αγροκτημάτων.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή στοχεύει στην αύξηση των εσόδων για τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών και ότι η πλειονότητα των αγροτών δεν θα επηρεαστεί από τον νέο φόρο.

Η ηγέτης των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοχ μίλησε στη συγκέντρωση υποσχόμενη να ανατρέψει τις αλλαγές με την «πρώτη ευκαιρία». «Η γεωργία σε αυτή τη χώρα είναι απολύτως κρίσιμη για την ανάπτυξη», είπε.

Ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, παρευρέθηκε επίσης στη συγκέντρωση, λέγοντας στους αγρότες «σας αξίζετε πολύ καλύτερα». Ο γνωστός παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον μίλησε επίσης στους συγκεντρωμένους.



